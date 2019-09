Necesaria, la aprobación de leyes de reforma educativa: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa en la Cámara de Diputados era algo necesario y confió en que ocurra lo mismo en el Senado.

Diputados aprueban en lo general la Ley de Educación La nueva ley estipula la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed)

“Creo que es algo necesario, algo que debió hacerse, desde luego, falta la aprobación en el Senado, yo creo que se está reponiendo el procedimiento, nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, fue un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición desde fuera de México”, indicó en rueda de prensa desde Mérida, Yucatán.

Indicó que en lo que corresponde al Ejecutivo se está corrigiendo un error del pasado que provocó que no se avanzara en nada en materia educativa; “al contrario sólo produjo discordia y confrontación”.

“Espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias para iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, desde luego, pero no con medidas coercitivas, no privatizando, no convirtiendo la educación en un privilegio porque es un derecho del pueblo”, acotó.

En cuanto a la polémica que ha generado la reforma educativa que impulsa su gobierno, consideró que es buen porque eso demuestra que existe la democracia.

“Que bueno que se traten estos asuntos. Anteriormente era una vergüenza porque se aprobaban las leyes por unanimidad, con todo respeto, había un control casi absoluto y eso no tiene que ver nada con la democracia […] estamos en tiempos nuevos, ahora si no hay mayoría, unanimidad, pues tampoco hay que preocuparse porque esto tiene que ver con democracia”, aseveró.

No hay línea de la CNTE

Sobre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el mandatario dijo que se están tomando en cuenta sus planteamientos, pero no sólo de ellos, sino también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de los gobiernos de los estados y el gobierno federal.

“Es un sistema tripartito y hay un proceso lo que se definió y tampoco les gustó, pero nimodo, es que no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo, se van a reabrir”, indicó.

Y agregó que se está también tomando en cuenta la opinión de todos los maestros, como de la CNTE y eso no quiere decir que exista corrupción.

“No significa que va a haber corrupción. Me llama mucho la atención, no puedo evitar recordar, que antes se decía ‘quieren cancelar la reforma porque desean regresar a cuando se vendían las plazas’ incluso se me acuso de eso”, manifestó.