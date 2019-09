Capacidad productiva de las refinerías pasó del 38 al 50%: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que, durante nueve meses que lleva de gobierno, incrementó la capacidad productiva en las refinerías, pasando del 38 al 50%.

“Ya les puedo dar como noticia buena que pasamos del 38% de capacidad productiva en las refinerías al 50%, que ese es un buen dato, del 38 al 50% de capacidad instalada en las refinerías, estamos produciendo más gasolinas”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El mandatario explicó que esto deriva de la inversión que está haciendo su gobierno en las seis refinerías existentes en el país, porque no estaban trabajando a toda su capacidad y producían muy poco.

“Este año la inversión inicial fue de siete mil 500 millones de pesos y se amplió a cinco mil millones de pesos más, 12 mil 500 millones, y se inició un proceso de rehabilitación de las seis refinerías. Eso nos ha permitido hasta ahora aumentar la capacidad de producción al 50% en el conjunto”, aseveró.

En tanto, indicó que su administración encontró que había refinerías paradas que llevaban meses sin operar, porque no les apoyaban a los técnicos de las refinerías, no se les daban recursos y no había presupuesto suficiente o costaba mucho lo que hacían y por la corrupción seguían las cosas igual.

Denunció que el ejemplo más claro de corrupción en las refinerías es que en 15 años invirtieron ocho mil millones de dólares en los procesos de reconfiguración de las refinerías de Minatitlán, Cadereyta y Madero, sin embargo, las que tenían más producción, eran en las que no habían destinado nada de dinero, es decir, en Salina Cruz, Tula y Salamanca.

Va por 75% de capacidad productiva

Al ser cuestionado sobre cómo estimaba que estaría la capacidad productiva en el año 2020, López Obrador contestó:

“Queremos llevar al 75% para el año próximo, para finales del año próximo las seis, porque vamos a repetir la inversión, es decir, lo que se invirtió este año se repite para el año próximo. Esto nos ayuda mucho porque compramos menos gasolina al extranjero”.

Sobre la extracción de petróleo, comentó que de enero a septiembre de este año iniciaron con la contención de la caída productiva, ya que dijo, “el año pasado se perdieron 200 mil barriles diarios; en enero de 2018 era de un millón 900 mil barriles y enero de 2019 bajó a un millón 700”.

“(Fueron) 14 años continuos de perdida de producción. Y logramos este año estabilizar la caída, eso fue lo primero; o sea, traemos el millón 700 barriles que recibimos en enero de producción al día de hoy, pero ya va a empezar a aumentar la producción, tenemos nosotros como cálculo 50 mil millones adicionales antes de que termine el año; y hemos logrado seguir avanzando en la perforación de pozos en 20 campos, vamos bien”, refirió.