Falta de medicamentos contra el cáncer desataría campaña en medios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que fue informado sobre una campaña que se desataría en medios de comunicación por la falta de medicamentos contra el cáncer.

“Se tomó la decisión de comprarlos (medicamentos) afuera, me informaron que era un asunto delicado y que incluso ya ven hasta la amenaza que se iba a desatar una campaña en medios, ese fue el reporte, no por la campaña sino por la gravedad del asunto”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Según, el mandatario, senadores -aunque no especificó de qué partido- estaban pidiendo visitar el Hospital Infantil y los hospitales para constatar que faltaba medicina para niños que padecen cáncer.

“Y sí, no iba a haber porque no nos estaban abasteciendo de medicamentos. Sencillamente no había, no estaban haciendo, es que aunque parezca increíble es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer que contrario a lo que podría pensarse no cuesta mucho, es importantísima, pero no cuesta mucho y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad, pero eso es un complemento”, refirió.

Abastecerán desde el extranjero

López Obrador reconoció que el desabasto de medicamentos es un problema serio y dijo que en este caso, del tratamiento para cáncer, una empresa era la única encargada de abastecer y no lo estaba haciendo.

“Estos medicamentos dependen básicamente de una empresa que los produce, habían dos o tres, pero a final de cuentas esta empresa, ¿como le llaman ahora a los monopolios? Preponderante, la preponderante, había una empresa preponderante, hay una empresa preponderante, no quiero yo adelantar vísperas, pero por falta de abasto o descuido o de manera intencional no se tenían los medicamentos y se tomó la decisión de comprarlos afuera”, acotó.

En esta línea, señaló que citó con urgencia a una reunión entre secretarios del gabinete, donde participo, el secretario de Salud, el director del IMSS y del ISSSTE, el secretario de Marina, de Hacienda y de la Sedena, para pedirles que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera.

“Era urgente y lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un sólo abastecedor sino que tuviésemos opciones. Se vio legalmente si se podía hacer y la ley lo permite que se compren los medicamentos en el extranjero”, aseveró.

Destacó que en su gobierno el abasto de medicamentos es un asunto prioritario y para cumplir seguirán recurriendo a comprar en el extranjero para garantizar la salud en México.