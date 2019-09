Lanzará AMLO convocatoria para contratar a trabajadores de la salud

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, en 10 días, lanzará una convocatoria para contratar a enfermeras, médicos y especialistas a fin de cubrir las vacantes existentes en el sector salud.

“Considero que, para una semana, 10 días, aquí vamos a hacer la convocatoria para contratar a mas enfermeras, más médicos, más especialista y resolver lo de las vacantes que hay”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Asimismo, indicó que el mismo día se tratarán los obstáculos y trabas que ponen en este sector a las capacitaciones de trabajadores de la salud.

“Yo estoy proponiendo y estamos trabajando con el secretario de Salud, el director del Seguro, del ISSSTE, para hacer una convocatoria en caso de médicos y resolver obstáculos, trabas y facilitar que los médicos puedan trabajar en el sector público”, acotó.

Gira por hospitales, por concluir

En esta línea, el mandatario detalló que su gira por hospitales del IMSS-Bienestar, que está por concluir, ha sido con la finalidad de verificar qué hace falta en los hospitales.

“Decidí visitar todos los hospitales para que no me cuenten. No es lo mismo recibir un reporte que ir y ver cómo está el equipo, los médicos, las medicinas y escuchar a la gente del trato que les dan”, manifestó.

En tanto, reiteró la urgencia de contratar a médicos para zonas rurales. “Estamos definiendo un tabulador, que implique pagarles más a los médicos y especialistas que trabajan en zonas mas pobres y marginadas del país. A veces no quieren ir a comunidades mas aparadas porque resulta mejor trabajar en las capitales […] pero también en las comunidades apartadas, donde hay mas pobrezas se requieren médicos”, aseveró.

Para mejorar el sistema de salud, López Obrador recordó que el presupuesto se ampliará a 40 mil millones de pesos, con el objetivo de cumplir con las cuatro acciones básicas: