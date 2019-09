Pedro Salmerón vale más como historiador que como funcionario: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el historiador Pedro Salmerón Sanginés haya presentado su renuncia al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (Inehrm), tras la polémica desatada por llamar ‘valientes jóvenes’ a disidentes que asesinaron al empresario regiomontano Eugenio Garza Sada.

Lanzará AMLO convocatoria para contratar a trabajadores de la salud El mandatario aseguró que, en 10 días, en Palacio Nacional, se realizará la convocatoria y se tratará lo relacionado con este sector.

“Eso corresponde a la Secretaría de Cultura (aceptar su renuncia), pero eso fue lo mejor y les diría que Pedro vale más como investigador, como historiador, que como funcionario”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, calificó a Pedro Salmerón como uno de los mejores historiadores que tiene el país y lamentó que, por el texto que escribió a propósito del aniversario 49 de la muerte de empresario regiomontano, se haya generado toda una polémica.

“Yo lo respeto mucho. Es un extraordinario intelectual, de primer orden, por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica, pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación hay que ir al cambio por el camino de la concordia”, dijo.

Renuncia deja sin argumentos a adversarios

El mandatario consideró que, la decisión de Pedro Salmerón de renunciar a su cargo, deja sin argumentos a los adversarios.

“Que conste que hay que separar entre familiares de el señor Garza Sada, que tienen sentimientos de dolor, un ser querido y los amigos, separar eso con adversarios políticos nuestros”, refirió.

En esta línea, agregó que no hay que dar ningún motivo a opositores y al mismo tiempo ‘ser respetuosos’.

“Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuanto, pero tenemos todos que hacerlo porque así lo requieren las circunstancia y porque vamos bien, se va avanzando sin confrontación, sin desgastes, desde luego sin agresiones mayores, sin violencia y se está llevando a cabo una transformación profunda”, manifestó.

Y agregó: “Nuestros adversarios, los conservadores -que están moralmente derrotados- están buscando todas nuestras posibles fallas o errores porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren constituirse en un grupo reaccionario, como los que han habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país”.

También puedes ver: