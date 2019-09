SSPC asegura tener acuerdo con policías federales inconformes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC) aseguró que llegó a un acuerdo con policías federales inconformes con su integración a la Guardia Nacional.

A través de su cuenta de Twitter, la dependencia a cargo de Alfonso Durazo señaló que ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con representantes de los policías federales; sin embargo, no dio más detalles del arreglo.

También hizo un llamado a los integrantes de la PF a cumplir con lo acordado y expresar sus diferencias a través de canales institucionales.

En el mismo sentido, los llama a cumplir estos acuerdos y les solicita que cualquier diferendo sea expresado a través de los canales institucionales correspondientes. (2/2) — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 23, 2019

Por su parte, el abogado de los policías, Enrique Carpizo, subió a la misma red social un video en el que aseguró que las autoridades se comprometieron a pagar los adeudos de los policías desde la semana pasada, pero les han pedido retrasar el pago, lo que consideró "una burla".

"Primero nos dijeron que iba ser el jueves, nos pidieron oportunidad de que fuera el viernes, les dijimos que no podíamos, que estaba muy complejo por atender a las necesidades; sin embargo, les dimos chance, el sábado, les dimos chance, y quedaron que hoy, el día lunes, iban ellos a pagar y ahora salen con que no, que quieren mañana, a mí me suena a que esto es una burla", dijo.

La defensa de los elementos hizo un llamado a Durazo y al subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía, para que consideren la situación que “está a punto de salirse de control”.

"Ya aguantamos mucho, ya pidieron mucho tiempo", reiteró.

Que ahora no quieren pagar a los Policías con Dignidad, Valor y Justicia… después de que la @SSPCMexico llegó al acuerdo y dio su palabra de pagar… ¿por eso no quería que se hiciera público porque son pura mentira los acuerdos? @lopezobrador_ @AlfonsoDurazo @PoliciaFedMx pic.twitter.com/ydKXZXKpsN — Enrique Carpizo (@E_Carpizo) September 23, 2019

El pasado 13 de septiembre, los inconformes realizaron un bloqueo a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) en protesta por su integración a la Guardia Nacional y para exigir que las autoridades atendieran sus demandas, entre ellas el pago de indemnizaciones para quienes no quieran integrarse a otra institución de seguridad.

Por su parte, Alfonso Durazo los llamó a mantener el dialogo con las autoridades y elegir entre una de las 10 opciones que tenían para su reintegración a las tareas de seguridad.

"Llamamos a estos policías inconformes a que continuemos el diálogo para que construyamos juntos una solución. Hay opciones muy amplias y diversas para su readscripción administrativa. Seria impensable para la ciudadanía que entre 10 opciones no encuentran una que les satisfaga", dijo.

