Acusa AMLO campaña contra Bartlett por parte de la prensa fifí

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no confiar en quienes hicieron el reportaje sobre las supuestas empresas de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puesto que dijo que es un periodismo al servicio de los conservadores.

No solo fue su ‘imperio inmobiliario’, Bartlett también escondió 12 empresas De acuerdo con una investigación en el sitio de Carlos Loret de Mola, Bartlett constituyó 12 empresas que no están declaradas en su 3 de 3.

“No le tengo confianza a la gente que hace estas investigaciones porque no son honestos, siempre hay un interés económico o político, lo digo por cómo he padecido de calumnias durante todo el tiempo de ellos, es un periodismo al servicio de los conservadores, es que existe la prensa fifí, ya no quería decirlo, pero existe y existen grupos opositores. Tienen todo su derecho, pero también nosotros tenemos derecho a dar nuestros puntos de vista”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, dijo ser evidente que se inició una campaña en contra de Manuel Bartlett por parte de conservadores; sin embargo, aseguró que el titular de la CFE va a responder como hasta ahora lo ha hecho y se va a aclarar todo lo que se está difundiendo en medios.

“Estaban acostumbrado a que nadamas ellos podían hacer cuestionamientos de todo tipo y, que bueno que se hacen los cuestionamientos, que viva la crítica, que se garantice el derecho a disentir y que esto implique también el derecho de replica sólo manteniendo, conservando la actitud respetuosa, pero llamando a las cosas por su nombre”, acotó.

Oposición trata de reagruparse

El mandatario insistió en que los opositores a su gobierno están tratando de reagruparse porque están moralmente derrotados.

“Andan como desquiciados porque sí, no es para presumir, pero el conservadurismo está moralmente derrotado y, ¿saben por qué? Porque ellos fueron los protagonistas de la política que se impuso en México en los últimos 36 años y es uno de los periodos de mayor corrupción en toda la historia de México”, explicó.

Por lo anterior, dijo que los adversarios deberían de ofrecer disculpas a pueblo de México por causar “la ruina del país y por llevar a México a niveles de descomoposión social y política como nunca, al saqueo más grande en la historia”.

“Entonces que no se pasen. Ahora resulta que se pegan una sacudida y son paladines de la transparencia, la libertad, la honestidad, o sea ya basta de hipocresía, el poder es humildad y hay que actuar con rectitud, integridad, apego a la verdad, para qué ir a la iglesia los domingos a los templos y no aplicar mandamientos, ¿qué es eso? ¿No es hipocresía?”, cuestionó.

