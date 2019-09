Agradece AMLO palabras de Trump en la ONU; coincide en respeto mutuo

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció las palabras que le dirigió este martes su homólogo estadounidense, Donald Trump, en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

“Agradezco el comentario al presidente Trump, nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad y queremos mantener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Él utilizó una expresión que yo he utilizado, y que celebro que haya coincidencia, él habló de que nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos y ellos nos respetan a nosotros; es respeto mutuo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En este sentido, agregó que lo que su gobierno busca es mantener una buena relación y que las diferencias se puedan resolver por medio del diálogo y los acuerdos pacíficos.

“Hemos tenido muy pocas diferencias. Cuando se presentó lo de los aranceles, el propósito, amenaza de imponer aranceles a México, llegamos a un acuerdo y hemos cumplido en las partes con lo acordado, se acaba de hacer la evaluación y celebro que haya expresado que son buenas las relaciones. Yo también sostengo lo mismo, son buenas las relaciones con Estados Unidos y con el presidente Trump”, acotó.

Insiste en aprobación del T-MEC

Sobre el juicio político contra el mandatario Donald Trump, López Obrador dijo que no se metería porque no le corresponde; sin embargo dijo que ello no pondría en riesgo la aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Corre por otra vía este asunto, es una cuestión, es un procedimiento legal político y otro asunto es la relación económica comercial y en esto hay interés -lo he dicho- tanto del partido republicano como el partido demócrata”, manifestó.

En esta línea, detalló que dirigentes del partido demócrata en EU le han expresado su interés sobre que se mantenga una buena relación económica.

“Ellos ven con simpatía la aprobación el tratado por parte del congreso en Estados Unidos y lo mismo en el caso de Canadá. Entonces yo separaría, son terrenos distintos”, aseveró.

Y agregó: “Espero que la aprobación del Tratado se haga pronto, porque también como todo proceso político electoral en cualquier lugar del mundo, por lo general se va exacerbando, se van calentando, encendiendo mas las pasiones cuando va acercándose la elección.

En caso de Estados Unidos va a ser en noviembre del año próximo. Si bien es cierto que va por otra vía este asunto no queremos que se deje a la víspera de la elección, es mejor que se resuelva pronto, nos conviene a las tres naciones”.

