Denuncia AMLO que fue inscrito ante el SAT como socio de 26 empresas

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que fue inscrito, junto con su esposa, Beatriz Gutiérrez, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como socio de 26 empresas en Boca del Río, en Veracruz.

“Me dieron a conocer de una inscripción que hicieron en el padrón del SAT, donde registran empresas y apareció que me inscribieron como socio de 26 empresas, 26, me rayé, me convertí en empresario, todas el 15 de agosto de 2019 en Boca del Río, Veracruz, en las oficinas del SAT y me ponen a mi como socio y también a mi esposa”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Ante ello, dijo que, cuando termine la investigación por parte del SAT, entregará toda la información, pero, por lo pronto, negó ser socio de las empresas.

“Decirle a los mexicanos que nos soy empresario, respeto mucho a los que se dedican a esa actividad, pero yo soy servidor público, no tengo empresas, no tengo propiedades, bienes, apenas tengo la cuenta en donde me depositan mi sueldo, nunca he tenido tarjeta de crédito aunque parezca increíble, nunca me ha interesado el dinero”, acotó.

Va por empresas fantasmas

Sin decir nombres, el mandatario dijo que quienes lo inscribieron ante el SAT como socio están muy mal acostumbrados, por eso la importancia de la reforma que impulsa su gobierno de convertir en delito grave la falsificación de facturas y la creación de empresas fantasmas.

“Hay mucha información sobre facturas falsas y empresas fantasmas, en general, cómo de repente aparecen empresas que tienen domicilio fiscales en colonias populares donde no habita nadie, todo eso ha sido una práctica constante, ha sido una constante. ¿Qué es lo que se quiere evitar con la reforma que se está proponiendo? Que sea delito grave el hacer facturas faltas, el tener empresas fantasmas, todo esto que significa también evasión fiscal, mucho dinero que deja de recibirse en la Hacienda pública”, refirió.

En tanto, felicitó a los trabajadores del SAT por contar con un sistema que advierte cuando hay acciones irregulares y aseguró que cuando haya más información al respecto va a informar.

“Cuando sepamos más ya les informamos, todo esto lo omitieron o lo falsificaron, decir a la gente que no tengo empresas y que no soy socio de nada, ni mi esposa; están muy mal acostumbrados, imagínense, hacen esto como por venganza de alguien dolido que quiso vulnerar el sistema del SAT o alguien que en efecto constituye estas empresas que pueda hacer negocio engañando que yo soy miembro de la empresa socio o mis adversarios políticos para que el día de mañana aparezca de que estoy yo haciendo negocios chuecos”, indicó.

Detalló que, aunque no tiene mayor información, lo dio a conocer ahora para impedir que se comentan ilícitos con estas empresas, aunque dijo que el SAT ya constató que no han hecho operaciones, pero continúa la investigación.

