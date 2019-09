Defiende Sánchez Cordero política migratoria de AMLO frente al Senado

Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, reconoció que existe una coyuntura crítica derivada del aumento en el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica; sin embargo, se mantiene un actitud de hospitalidad y respeto a los derechos humanos.

Desde el Senado de la República en comparecencia por el I Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero aseguró que de enero a julio pasaron por México más de medio millón de centroamericanos en su búsqueda de llegar a Estados Unidos.

"Hubo necesidad de atender una coyuntura crítica, agravada por las amenazas de imponer a México un incremento de aranceles por un fenómeno que no es de nuestra responsabilidad. Estamos convencidos de ser parte de la solución", expresó.

La encargada de la política interior precisó que en cada actuación migratoria están presentes el Instituto Nacional de Migración, así como agentes de una comisión intersecretarial en coordinación con la Cancillería.

"Quiero ser muy clara, tajante y contundente, la política migratoria es una política que tiene la Secretaría de Gobernación entre sus facultades y sus atribuciones como una de las funciones más importantes de esta Secretaría", ahondó.

No habrá reelección de ningún funcionario

Sánchez Cordero puntualizó que de ninguna manera habrá una reelección del presidente, gobernadores y jefe de Gobierno, pues habrá apego irrestricto a la Carta Magna durante esta administración.

En cuanto a la Ley Bonilla, la titular de Gobernación dijo que su opinión como abogada era que es un acto anticonstitucional y que, en ese sentido, la dependencia que encabeza no puede intervenir en las decisiones de gobierno locales, pero sí la Suprema Corte.

"No podría ser yo, como secretaria de Gobernación intromisa en los Congresos locales. No me tocan. Tendrá que ser el órgano facultado quien determine su inconstitucionalidad", explicó.

Verdad sobre Ayotzinapa, en poco tiempo

A cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Sánchez Cordero se comprometió a seguir con la investigación y esclarecer los hechos en un plazo razonable.

"A nombre del gobierno de México refrendo ante ustedes desde esta tribuna nuestro compromiso para esclarecer los hechos ocurridos hoy hace cinco años para que así los padres y familiares de los 43 jóvenes puedan conocer lo qué realmente ocurrió, para poner a los responsables de esos hechos a disposición de la justicia y para que nunca más ocurra en nuestra patria un crimen como ese", manifestó.

La titular de Gobernación señaló que el presidente sabe que las dependencias gubernamentales se muevan con la velocidad de las demandas sociales; no obstante, lo importante es moverse hacia la dirección correcta.

