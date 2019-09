La CNTE no protestó porque le dieron todo en la Reforma Educativa: Damián Zepeda

El senador del PAN, Damián Zepeda, señaló que hace siete años, cuando se aprobó la Reforma Educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaba a las afueras del Senado, pero esta vez no lo hace porque le dieron todo lo que buscaba con la aprobación de las leyes secundarias en la materia.

"En aquél entonces se tomó el Congreso y había cinco niveles de seguridad por la manifestación de los mismos que hoy están afuera (…) ¿y por qué? Porque estaba tocando intereses la reforma. ¿Por qué hoy no se han manifestado? ¿Por qué habrían de hacerlo, si les dieron todo? Claro que no dicen nada. Es una pésima señal que hoy estén contentos con esta reforma?", dijo dirigiéndose al legislador de Morena, Ricardo Monreal.

Tras un largo debate, Senado aprueba la Ley General de Educación La primera ley de la reforma educativa fue aprobada en lo general y en lo particular, falta la aprobación de dos leyes complementarias.

Desde la tribuna de la Cámara Alta, afirmó que está en desacuerdo con el presidente del recinto, Ricardo Monreal, con la celebración de la reforma, pues no se puso en el centro a los niños y jóvenes mexicanos.

Criticó que la bancada de Morena celebre el haber cancelado la evaluación de los maestros, entregar el control de plazas de las normales, así como la entrega de las becas de instituciones privadas de manera discrecional, pues se envía un mensaje de no esforzarse.

"No los van a evaluar, van a pasar directo a las plazas de las normales, van a tener control en el ingreso en la permanencia de las promociones, las becas las va a dar el gobierno, las de las instituciones privadas y se las va a dar discrecionalmente a sus aliados, ¿cual es el mensaje? No te esfuerces. A titulo personal no puedo celebrar esta reforma", subrayó.

Este miércoles, el Senado de la República aprobó las tres leyes reglamentarias de Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria de la Fracción IX del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación.

EN PUBLIMETRO TV: