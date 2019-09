Ofrece AMLO protección a quien informe sobre normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el apoyo de toda la ciudadanía para conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Además de ofrecer una recompensa, dijo que los que ayuden tendrán la protección del Estado.

La declaración la dio después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, anunciara recompensas millonarias a quien ofreciera información sobre el caso: 1.5 mdp por información del paradero de los normalistas y 10 mdp por información sobre uno de los principales “perpetradores".

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo: “Quienes sepan algo no sólo tendrán esta recompensa en lo material, será un servicio de primer orden al país de México y nuestro compromiso de proteger a quienes informen, recompensarlos, protegerlos y si se requiere ayudarlos si están implicados”.

Agregó que, como dijo Encinas Rodríguez, mas allá de un simple ilícito, de un delito, es un asunto fundamental para la justicia, para el respeto a los derechos humanos y para el fortalecimiento de las instituciones del estado mexicano.

“Yo sostengo que sin perdón es más difícil hacer realidad la justicia, digo, olvido no, perdón sí, y que nos ayuden. Este es un mensaje para los que seguramente saben, hay muchos que saben y por eso tengo confianza de que vamos a conocer la verdad”, acotó.

Hay optimismo

El mandatario dijo no perder las esperanzas para conocer el paradero de los normalistas y aseguró estar optimista porque se tendrán buenos resultados de las investigaciones que está llevando a cabo su gobierno.

“Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido, al contrario, creo que vamos a lograr llegar a la verdad porque, insisto, si no hay protección, si no hay complicidad, contubernio de las autoridades con quienes participaron en estos hechos se tiene que saber”, explicó.

En cuanto al presupuesto destinado a esta investigación, indicó que no hay limitaciones y se está dando todo el apoyo hasta conocer la verdad.

“No hay limitaciones ni materiales, es decir, no faltan recursos, está dada la instrucción de que participe todo el gobierno con todos los recursos que sean necesarios, Alejandro está contando con todo el apoyo que se requiere”, abundó.

En tanto, señaló que tiene un compromiso con las madres y padres de los normalistas desaparecidos para realizar una reunión cada dos o tres desees e informar sobre los avances en la investigación.

“No quiero que sean reuniones de todo el sexenio. Quiero que sean pocas para encontrarnos con comunidades pueblos de allá ya resuelto este asunto”, aseveró.

