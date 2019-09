Ofrecen recompensa de 1.5 y 10 mdp por información sobre caso Ayotzinapa

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, convocó a la sociedad a ayudar en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa y ofreció recompensas millonarias para quien aporte información fidedigna.

“Necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia”, dijo el funcionario en rueda de prensa desde Palacio Nacional al dar a conocer las cifras de la recompensa:

Recompensa por información sobre caso Ayotzinapa. / Foto: Gobierno de México.

Para conmemorar los cinco años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, Encinas Rodríguez señaló que después de las 16:00 horas de este jueves, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano difundiría un documental, que incluye la participación de padres y madres de los desaparecidos.

En el reporte de avances en la investigación, el funcionario señaló que se retomarán los informes finales de comisiones, así como con Michelle Bachelet y confirmó además reuniones con el ex gobernador Ángel Aguirre, el ex procurador Iñaki Blanco, y ex elementos de la policía municipal.

El subsecretario indicó que no revelaría más detalles sobre los avances en la investigación, pero adelantó que la operación de los grupos delictivos fundamentalmente se dio en Iguala y en su zona suburbana.

"Sí tenemos certeza de cómo se realizó el operativo por los grupos delictivos. Una conclusión es que en ningún momento hubo contacto de algún estudiante con algún grupo delictivo”, afirmó Encinas.

Señaló que la investigación para encontrar a los normalistas se ha llevado a cabo en ocho municipios, con operativos de búsqueda que, al momento, no ha arrojado positivos sobre el paradero de los estudiantes.

‘No se encubrirá a nadie’

Por su parte, el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, aseguró que su trabajo no encubrirá a nadie y que dará resultados en cuanto se tenga certeza de los avances.

Sobre si sería llamado a comparecer el ex presidente Enrique Peña Nieto, Gómez Trejo dijo que si los indicios arrojan que una persona pueda estar implicada en los hechos, será llamado a comparecer.

En tanto, acerca del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam, Alejandro Encinas dijo que ha mostrado su voluntad para ser llamado a comparecer ante la Comisión para la Verdad. “Sucederá en los próximos días”, dijo.

Encontrar a los jóvenes, prioridad de la 4T

Al portar una playera que le regalaron los papás de los normalistas desaparecidos, con el lema “Ayotzinapa. Cinco años, yo con la verdad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró durante su intervención que, encontrar a los jóvenes, es una prioridad de su gobierno.

“Ofrecí en la última entrevista con los padres (de los normalistas) que iba yo a ponerme esta playera, estoy cumpliendo con eso, ellos me entregaron esta playera y me pidieron que me la pusiera y estoy por eso así, es un asunto fundamental para el gobierno de la República el que podamos esclarecer los hechos, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia”, afirmó.

Y agregó: “Se está haciendo todo lo que se requiere y necesita. Es el gobierno en su conjunto el que esta participando; no hay ningún obstáculo, ninguna limitación”.

Asimismo, aseguró que en este caso no habrá impunidad, porque cuando no la hay todo el Estado mexicano actúa para conocer los hechos. Aseguró que en la investigación, están participando el Ejército y todas las instituciones para dar con el paradero de los jóvenes.