“Vámonos respetando”, responde AMLO al INE por citatorio

El presidente Andrés Manuel López Orador informó que no acudirá a la cita que el Instituto Nacional Electoral (INE) le hizo para aclarar presuntas irregularidades en propaganda gubernamental.

“Vámonos respetando, no somos iguales, no enfrentándonos a ellos, que no me confundan porque eso sí calienta”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional sobre la utilización de los servidores de la nación para promover su imagen al momento de entregar beneficios de los programas sociales.

El mandatario aprovechó el diálogo con medios de comunicación para informar a los consejeros del INE que no acudiría al citatorio, pero les enviaría un escrito para contestar todas sus dudas y ejercer su derecho a la defensa.

“Nosotros venimos de una lucha en donde padecimos de los fraudes de Estado, del uso de los presupuestos para favorecer a los partidos, a los candidatos. Los programas sociales se los puedo hasta enlistar, que los utilizaban para propósitos electorales: Solidaridad, Progresa, Pportunidades, Prospera, puro programa clientelar con propósitos electorales, puro reparto de migajas de despensas”, aseveró.

Y agregó: “Por cierto los consejeros, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda sobre todo en el último tramo con la aplicación de Prospera y ahora se convierten en paladines de la democracia, de todas maneras es su derecho y los respeto y son autoridad y si ellos emiten una recomendación o deciden fraccionarnos nosotros vamos a defendernos y acatar lo que la autoridad determine”.