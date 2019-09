Antes de criticar a AMLO, ex presidentes deben autoevaluarse: Espino

El ex dirigente nacional del PAN, Manuel Espino, aseguró que antes de criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, los ex presidentes de México deben evaluar su propio desempeño en especial los ex mandatarios emanados de Acción Nacional.

"Los ex presidentes de cualquier origen partidario bien harían por comenzar a evaluar su propio desempeño", dijo Espino en entrevista en Palacio Nacional.

El ex panista, quien se perfila como superdelegado del gobierno de López Obrador en Durango, recordó que en su momento apoyó al ex presidente Vicente Fox, "quien despertó gran expectativa, tuvo un gran mérito sin duda en lograr una alternancia, pero estancó el proceso de transición hacia la democracia, no sé si por enamorado o por incapacidad, pero quedó trunco ese proceso y no llegamos en definitiva al terreno de la consolidación democrática, ese fue su gravísimo error, aunque hubo cosas positivas".

En el caso del ex presidente Felipe Calderón, Espino señaló que del ex panista no recuerda nada positivo.

"De Felipe no recuerdo nada que valga la pena mencionar en el caso positivo, y sin duda todos recordamos que de manera irresponsable, de manera arrebatada, como suele ser él, pues metió al país a un proceso de guerra intestina con un saldo de muerte y sangre muy elevado, que ahora estamos tratando de revertir".

Manuel Espino dijo que es una posibilidad que pueda convertirse en superdelegado de su natal Durango, pero todavía no se ha definido. Espino se reunió con el coordinador de los programas para el Desarrollo y de los superdelegados, Gabriel García Hernández.

