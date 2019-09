Exhorta AMLO a hacer cordones ciudadanos en marcha del 2 de octubre

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la marcha del 2 de octubre habrá vigilancia, pero sin represión; e invitó a la sociedad a hacer ‘cordones ciudadanos’ en apoyo a un plan de seguridad que tiene la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Invito a los ciudadanos a que ayuden, a que se apoye un plan que tiene la jefa de Gobierno para que se hagan cordones con ciudadanos que procuren la paz y que se evite la violencia”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aunque señaló que durante la manifestación va a haber vigilancia para los ciudadanos, los comercios y los edificios históricos, pero sin violencia e insistió en que no caerá en ninguna provocación y no buscará excusas para que existan ‘choques’.

En este sentido, aseguró que la jefa de Gobierno viene de un movimiento estudiantil, por lo que ‘sería incapaz de reprimir algún movimiento de protesta’. “Nada que ver con gobiernos represores que había en el país, esa es Claudia, una garantía de que va a buscar la mejor forma posible (de brindar seguridad)”, agregó.

Asimismo, pidió no darle tanta importancia a los ‘conservadores’ que gritan que hace falta mano dura y luego dirán que hubo autoritarismo, ‘porque están en otro papel’; así como no hablar tanto de los manifestantes que se dicen ‘anarquistas’ y que sólo buscan propaganda.

Llama a manifestación pacífica

En tanto, el mandatario llamó a los manifestantes a actuar de maniera pacífica y responsable:

“Si queremos protestar para que no haya actos autoritarios, de prepotencia, que fue lo que llevó a la represión del 2 de octubre del 68, tenemos que actuar por la vía pacífica, todos tenemos que decir no a la violencia y llamar a todos los que deseen manifestarse a que lo hagan de manera pacífica; están garantizadas las libertades, el derecho de manifestación, no somos un gobierno represor, nosotros surgimos para que nunca más se reprima al pueblo, que nunca más sucedan hechos tan lamentables como la represión del 2 de octubre del 68 a los estudiantes, nosotros llegamos aquí para que no se repitan esos hechos”.

Por lo anterior, exhortó a los participantes en la marcha a actuar como lo hicieron en su momento Gandhi, Mandela, Martin Luther King u otros luchadores sociales. Además, recomendó aislar a los que se infiltran.

Dijo que los llamados ‘anarquistas’ no están a favor del pueblo ni de las causas justas, sino están a favor de la opresión y del autoritarismo, “incluso están a favor de explotadores los que participan en actos de violencia; están haciendo el juego a los conservadores”, abundó.