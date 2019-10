AMLO, en desacuerdo con exámenes de admisión en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su desacuerdo por los exámenes de admisión que se aplican en las escuelas públicas, en especial, en la Universidad Nacional Autónoma de México; sin embargo, dijo respetar la opinión de los rectores y garantizó su autonomía.

“Lo ideal es que todos los que quieran entrar a la universidad puedan hacerlo y que se supriman los eximentes de admisión”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que durante el periodo neoliberal se utilizó como pretexto que los jóvenes no pasaban los exámenes para no ser aceptados en las escuelas y por ello hubo un rechazo constante.

“No es cierto, fue una mentira, no es que no pasaran el examen de admisión es que no había espacio, no había presupuesto en las universidades”, acotó.

Indicó que ese modelo prevaleció por décadas, lo que hizo crecer la matrícula en las escuelas privadas, pero destacó que muchas familias no cuentan con las condiciones para pagar una colegiatura.

En tanto, indicó que el 60% de los jóvenes que estudian en la UNAM pertenecen a familias pobres, mientras en el rostro de las universidades públicas sólo pertenecen a este sector el 35%.

Por lo anterior, dijo estar a favor de que se abran los espacios en las escuelas porque el propósito de la Cuarta Transformación es garantizar a todos los jóvenes el derecho a la educación.

“Respeto la opinión de rectores o aspirantes a rectoría (en la UNAM), nosotros vamos a garantizar autonomía en universidades, pero yo no estoy por los exámenes de admisión, todos tienen que tener la oportunidad de estudiar, que incluso haya un periodo de actualización, mejora educativa para que puedan estudiar, pero no rechazar. Es mil veces tener a un joven estudiando que tenerlos en la calle”, aseveró.