UNAM necesitaría duplicar instalaciones y recursos si elimina examen de admisión

Ante la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar el examen de admisión para aspirantes de educación media y superior en la UNAM, la Máxima Casa de Estudios necesitaría duplicar sus instalaciones y presupuesto para acoger a todos los estudiantes en sus aulas de clases.

De acuerdo con cifras otorgadas por al Dirección General de Administración Escolar (DGAE), alrededor de 404 mil personas realizaron el examen de admisión para preparatoria y universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México este 2019.

AMLO, en desacuerdo con exámenes de admisión en la UNAM Señaló que durante el periodo neoliberal se utilizó como pretexto que los jóvenes no pasaban los exámenes para no ser aceptados en las escuelas.

Si consideramos el ingreso de todos los aspirantes de 2019 y la matricula regular de la UNAM, 327 mil personas en todos los niveles, en el primer año de operación se necesitaría el doble de recursos económicos e instalaciones para los más de 700 mil alumnos el primer año.

Aspirantes en los examenes de 2019

153 mil 183 aspirantes licenciatura primer examen

76 mil 217 aspirantes licenciatura segundo examen

175 mil 286 solicitantes a preparatoria UNAM

Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró estar en contra de la realización de exámenes de admisión en instituciones de educación media y superior, en especial en la UNAM, donde la tasa de rechazo a nivel licenciatura es de alrededor de 90% y en preparatoria, de 80%.

“No es cierto, fue una mentira, no es que no pasaran el examen de admisión es que no había espacio, no había presupuesto en las universidades”, explicó el mandatario federal.

Por su parte, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, indicó que cada año aspiran medio millón de jóvenes al sistema universitario por lo que sería imposible darles cupo en las aulas, tanto por el presupuesto como por espacio.

"Sería imposible tener generaciones de medio millón de alumnos", justificó el rector durante la inauguración del foro 'Una aproximación a los derechos económicos'.

Presupuesto insuficiente

El presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México para 2019 fue de 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos para atender a los más de 557 mil alumnos (preparatoria, licenciatura y posgrado) y 41 mil 318 profesores de todos los niveles educativos.

Con el aumento de la matrícula derivado del ingreso de todos los aspirantes se necesitaría 125% más presupuesto tan sólo para la primera generación, lo que implicaría 56 mil 177.5 mdp más de los necesarios para la operatividad de la universidad.

Mayor deserción

Al respecto, José Luis Manjarrez, coordinador de comunicación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), señaló que la postura de esta institución es clara, la admisión de todos los aspirantes a la UNAM aumentaría el porcentaje de deserción estudiantil al no tener las capacidades para seguir estudiando.

"Lo que pasa, lo hemos visto en otros países, en los jóvenes cuando no tienen las capacidades para poder estudiar, pues inicia la deserción y eso es frustrante para los jóvenes. Nosotros lo que hemos planteado es el respeto a las universidades autónomas, en ese sentido", citó al director de la ANUIES, Jaime Valls.

Agregó que son las universidades quienes deben determinar, a través de su consejo universitario, la normatividad para elegir sus mecanismos de admisión, todo respaldado por su autonomía.

Universidades sin examen de admisión

La admisión en la Universidad de la Ciudad de México (UACM) no se realiza a través de un examen de admisión, sino por un sorteo que permite a todos los postulantes tener la misma oportunidad de acceder a un lugar.

A nivel Latinoamérica. la Universidad de Buenos Aires (UBA) tampoco pone a prueba a sus aspirantes en un examen de conocimientos, los estudiantes se registran a un Ciclo Básico Común que dura un año e incluye a todas las carreras y la continuidad en la escuela dependerá de si fueron aprobadas todas las materias.

