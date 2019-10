Advierte AMLO que no quiere homenajes cuando termine su mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que, cuando termine su mandato, no quiere nada que tenga que ver con el culto a la personalidad.

“No quiero que les pongan mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes, nada de eso. Lo mejor es lo que queda en la conciencia de los mexicanos, y siempre he pensado que el pueblo es sabio y agradecido”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre cómo quería ser recordado.

En este sentido, señaló que en administraciones pasadas se pensaba que el pueblo era malagradecido; sin embargo, aseguró que en su caso, es la gente la que lo ha sacado ‘a flote’.

“¿Quién me sacó cuando desafuero adelante?, pues fue la gente. ¿Fue una negociación arriba, grupos de intereses creados, gobiernos extranjeros? Nada, fue la gente la que me defendió y así tiene que ser siempre. Entonces, ¿qué más?”, acotó.

Además, agregó que “mientras se viva como ser humano se pueden cometer errores, pero lo más importante es tener conciencia de eso, de ser consecuente toda la vida”.

Insiste en revocación de mandato

Sobre la revocación de mandato, López Obrador urgió a los legisladores para aprobar la reforma. “Es muy importante en el fondo que se quede establecido lo de la revocación del mandato, porque así llevamos a la práctica el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita, y que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, como se establece en la Constitución”, abundó.

Y agregó: “Entonces, nada de que ya me eligieron y seis años no me pueden tocar, soy intocable. No, a prueba con la revocación del mandato; y esto aplica para el presidente, pero sería importantísimo que aplicara para todas las autoridades. Yo lo que estoy planteando es, cuando menos en el caso de la presidencia, eso es lo que estoy proponiendo”.

Aseguró que si la gente decide que se quede hasta el año 2024 al frente de la Presidencia, no va a meterse en cuestiones políticas, ni siquiera en el partido del que era militante, Morena.

“Si la gente quiere que yo me quede y termino en el 2024, pues lo que quiero es estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas, ni siquiera de mi partido, me retiro por completo”, manifestó.

