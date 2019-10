'Era tolerado', dice AMLO sobre condonación de impuestos a Yeidckol

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la condonación de impuestos era un hecho tolerado en administraciones pasadas, esto, tras ser cuestionado sobre la cifra que se le condonó a la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky.

“Eran condiciones toleradas, eran hechos tolerados, les diría yo, legales, estaban establecidos en la ley, se aplicaban estas medidas de manera legal en Hacienda, es más, cuando llegamos nosotros pasaron unos meses y se seguían dando condonaciones hasta que dijimos se acaba esto”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Al insistir reporteros sobre su postura acerca de la lista que reveló el Servicio de Administración Tributaria (SAT) donde aparece Yeidckol Polevnsky, el mandatario respondió: “No me gusta personalizar, no es ese el asunto, es como si estoy yo dale y dale y dale con mis adversarios los conservadores, que además se están portando muy bien ya”.

Reconoce actitud de Fernández de Ceballos

Aunque el mandatario prefirió omitir el nombre de Yeidckol Polevnsky, sí habló sobre Diego Fernández de Ceballos:

“En el caso de Diego Fernández de Ceballos me pareció correcto que aceptara de que tiene ese adeudo que ya está en pláticas con la autoridad correspondiente para ponerse al día, o sea que no evade su responsabilidad, da la cara, la enfrenta y así, debemos actuar todos cuando no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones. No estar nada más cuestionando sino lo importante es rectificar, no caer en la autocomplacencia, sino rectificar”, externó.

Urge a reformar el artículo 28

En esta línea, el presidente urgió al Congreso a reformar el artículo 28 de la Constitución para que queden prohibidas las condonaciones de impuestos.

“Ya no hay condonaciones, eso fue un mal sueño, como una pesadilla, que ya no, ya ahora no hay condonaciones y tengo también información -aquí entre nos les digo- que están viendo con buenos ojos en el Congreso el que se reforme el artículo 28 para que queden prohibidas las condonaciones; eso nos va a ayudar muchísimo”, abundó.

Recordó que la condonación de impuestos era injusto porque mientras campesinos y obreros pagaban, existían ‘hijos predilectos’ que no lo hacían. “Entonces eso ya se terminó y el que quede en la Constitución establecido es una garantía y ojalá se apruebe y ya le damos vuelta a la hoja”, acotó.