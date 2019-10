Si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la violencia que se vive hoy en día en el país, es consecuencia del fraude que hubo en las elecciones del 2006, donde impusieron a Felipe Calderón Hinojosa como presidente.

“Si no se hubiesen robado la elección del 2006, no estaría así el país y no hubiese habido la violencia que estamos padeciendo. La estrategia de declarar la guerra fue un absurdo, un acto irresponsable e irracional”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Agregó que cuando sucedió el fraude y el ex presidente Calderón Hinojosa tomó posesión, se puso en riesgo a dos instituciones fundamentales del Estado, la Secretaria de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

“Ellos recibieron las órdenes de la autoridad civil para ir a los enfrentamientos, para llevar a cabo una política de utilización de fuerza sin atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, sin tener un conocimiento certero de lo que estaba sucediendo; fue pegarle un palazo al avispero a lo tonto”, denunció.

Fox reconoció que hubo fraude

Al insistir en este tema, el mandatario aseguró que el propio ex presidente Vicente Fox reconoció que hubo fraude en las elecciones del 2006.

“Lo que debe quedar de manifiesto es que la mayor parte de los actores han reconocido de que hubo fraude y el principal en reconocerlo fue Fox, hay testimonios donde él declara haber intervenido para que se impusiera a Felipe Calderón […] hay ademas muchísimas pruebas sobre eso”, acotó.

En este caso, detalló que es necesario recordar lo sucedido en 2006 para saber que lo de la inseguridad y violencia ha sido todo un proceso en el país.

“Ya dejar atrás eso, pero no olvidar, no vivir con odios o recorres, nadamas que a veces se tiene que hablar de esto porque parece como si no hubiese pasado nada, como si llegamos aquí y hay una especie de amnesia y ya estamos aquí, no, fue un proceso que se llevo a cabo y no fue favorable”, dijo.