Critica AMLO términos para revocación de mandato, pero los acepta

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las condiciones que puso la oposición para aprobar la revocación del mandato; sin embargo, aceptó los términos porque así quedará establecido en la Constitución el procedimiento.

Renuncia de Medina Mora fue para atender denuncias en su contra: AMLO López Obrador indicó que aún no sabe quién conformará la terna para elegir al nuevo ministro porque apenas se inició el procedimiento.

“La verdad es que la oposición -en este caso, no voy a mencionar partidos- no quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos con todo respeto, cómo no van a querer la revocación de mandato si el pueblo pone y el pueblo quita, por qué tantos obstáculos, por qué tanta tardanza al aprobar que a mitad del sexenio se pregunte a los mexicanos ‘¿quieres que siga el presidente o que renuncie?’, ¿por que se oponen a eso?”, cuestionó el mandatario en rueda de prensa desde el estado de Puebla.

En esta línea, López Obrador consideró que los opositores ‘no tienen vocación democrática’ porque aceptan la revocación, pero con la condición de que el 3% del padrón de la Lista Nominal firmé a favor de ello.

Acepta, pese a condiciones

Además, el presidente también criticó que la elección fuera hasta febrero del año 2022: “Es mucho , no porque sea mi caso sino por qué aguantar tanto a un mal gobernante si ya en dos años se sabe, hasta es mucho, hasta menos, imagínense si se tiene que estar esperando tanto tiempo”, acotó.

Aún con las condiciones que puso la oposición, el mandatario dijo aceptar con la finalidad de que el procedimiento ya quedar establecido en la Constitución.

“Aun con eso yo acepto, acepto, porque lo importante es que quede establecido en la Constitución el procedimiento, por que si no sólo es un enunciado más el que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno es un asunto de principios, sin aplicación ni práctica”, aseveró.

Y agregó: “Entonces, ojalá puedan reducir el porcentaje y hacerlo en menos tiempo, pero si no que se apruebe así, digo, yo no me opongo, yo lo que quiero es que exista este procedimiento”.

