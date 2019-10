AMLO rinde homenaje a migrantes en EU desde Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a los migrantes mexicanos en Estados Unidos al pedir que se entonara la Canción mixteca al inicio de su discurso.

Desde la reunión con la comunidad del Hospital Rural del IMSS en Juxtlahuaca, Oaxaca, el mandatario federal saludó a los connacionales que sintonizan sus giras y discursos alrededor del mundo.

"Le pedí ahorita a la banda que interprete Canción mixteca, porque nos están viendo en Los Ángeles y todos lados seguramente, ¿o no tomamos en cuenta la cultura?", expresó.

Destacó que esa canción es un himno "que recuerda mucho", y que une a todos los mixtecos sin importar su ubicación geográfica.

"La Canción mixteca la compuso, desde luego, un mixteco oaxaqueño, creo que en 1915, Alavés, José López Alavés. Participó en un concurso y creo que en un periódico, El Universal, en ese entonces, que se estaba por fundar, ya lleva más de 100 años ese periódico", indicó.

4t no es simulación ni demagogia

El presidente López Obrador aseguró desde el patio de este hospital que la Cuarta Transformación arrancó con una verdadera limpia en el gobierno, con lo cual se mejora la vida pública del país.

"Ya ustedes tienen conocimiento de que inició la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y no es simulación, no es retórica, no es demagogia, vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios", afirmó.

Puntualizó que se está avanzando poco a poco y que esto ayudará a mejorar la fama de México, así como hacer que el presupuesto rinda.

"Cuando hay corrupción, si hacen un camino que cuesta 100 millones lo cobran en 300, y como ya dieron soborno a las autoridades, moches, ya nadie le puede reclamar; y hacen mal la obra y vienen las aguas y de nuevo ese camino vuelve a ser de terracería, por la corrupción", recalcó.

