Aunque cierren todas las calles no se permitirá corrupción: AMLO a policías

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, aunque los policías federales cierren todas las calles y carreteras al manifestarse en su oposición por pasar a la Guardia Nacional, continuará con su plan de seguridad nacional y no permitirá la corrupción.

“Es indebido lo que están haciendo de tomar los accesos al aeropuerto, pero estamos actuando con tolerancia porque los pueden estar hasta utilizando para provocar y de esa manera sentirse víctimas si aparecen en las investigaciones, casos de corrupción, pero la corrupción no se va a permitir tratase de quien se trate y aunque cierren todas las calles, paren todas las carreteras de México no vamos a detener el combate a la corrupción”, manifestó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, señaló que, para que no se quede sólo en una denuncia pública, está pidiendo que se haga una investigación a fondo y se dé a conocer cuáles eran las irregularidades en la Policía Federal.

Por lo anterior, llamó a los elementos que se manifiestan a no permitir que sean manipulados e informarse acerca del pase a la Guardia Nacional.

“Que no los usen, que el que no tenga problema que busque la forma de recibir más información y están las puertas abiertas. No hay despidos masivos ni siquiera nosotros estamos proponiendo que se vayan porque no es ese el plan, es decir pasen a la Guardia Nacional, desde luego, con pruebas, exámenes y sobre todo honestidad porque no vamos a caer en lo mismo”, refirió.

‘No hay persecución’

A los elementos de la Policía Federal y a sus familiares, el presidente les envió un mensaje: “Que se sientan protegidos, no hay una persecución, no hay un acoso, no se va a cometer injusticia es otro tipo de cuestiones, es que sí hay ahí personas que no se portaron bien, entonces ellos quieren mantener este asunto sin razón”.

Y agregó: “Aprovecho para hacerles un llamado a todos, primero decirles que no pierden su trabajo porque a principio se les dio mal la información que se les iba a correr a todos, nadie pierde su ingreso o sus prestaciones al contrario mejoran al pasar a la Guardia Nacional”.

Insistió en que los que no quieran pasar a la nueva corporación de seguridad, tienen la opción de pasar a un servicio que se está creando para vigilar las oficinas de instituciones del Gobierno.

Reiteró que su gobierno tomó la decisión de crear la GN porque se necesitaba tener el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina para garantizar la seguridad pública porque no era suficiente con los elementos de la Policía Federal.