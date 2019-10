Presume López Obrador 'iPhone 21' y lo pone en tendencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó sobre la existencia del famoso ‘teléfono rojo’ que supuestamente tiene el Ejecutivo para comunicarse directamente con altos funcionarios, asegurando que nunca lo ha utilizado debido a que existe la red y tiene un ‘iPhone 21’.

“Pues a lo mejor existe, pero yo no lo he usado. Fíjense que existe la red y tengo mi IPhone 21. No la uso”, dijo en tono de burla en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, aprovechó para subrayar el ‘engaño’ que se hizo a la gente con la reforma a las Telecomunicaciones. “¿Se acuerdan cuánto tiempo hablando de eso? reforma constitucional para las telecomunicaciones… pues no se puede uno comunicar en México, es un atraso, en el 75% del territorio no puede uno hablar por teléfono, entonces ahí ni mi iPhone 21 funciona”, manifestó.

Y agregó: “Tuve que optar -porque sí me hace falta- por pedirle al secretario de Comunicaciones que nos colocara un teléfono celular para que yo tenga comunicación satelital, pero a veces ni así. La red creo que la he usado una o dos veces, prefiero hablar por el teléfono. Además, ya no hay golondrinas en el alambre. ya ahora puede uno hablar con confianza, de todas maneras, hay que ser precavidos”.

Tendencia en redes

Bastó con las declaraciones que hizo el mandatario en su habitual ‘mañanera’ para que ‘iPhone 21’ se convirtiera en tendencia en redes sociales.

Algunos usuarios aprovecharon la broma que hizo el presidente para comentar que, mientras la sociedad apenas va en la edición de Apple número 11, el presidente ya está tan adelantado que ocupa el 21.

Nu ma, yo feliz con el 11 y Andrés Manuel ya tiene el iPhone 21 📱🤯 pic.twitter.com/3ogqTMSmfu — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) October 7, 2019

Aquí algunas otras reacciones:

el iPhone 21 de fibra de aire…

no lo tiene ni #Obama¡¡¡ pic.twitter.com/EGaZjWqC0t — Carlos E.  (@KivMx) October 7, 2019

Ustedes los pobres con su iPhone 11 y luego nuestro viejito presidente con su iPhone 21 siempre a la vanguardia de la tecnología — Mily 🦄 (@MilyDolan) October 7, 2019

Con El iPhone 21 vamos muy bien con la 4ta transformación…de mi cabecita de algodón jajaja #FelizLunes #FelizInicioDeSemana pic.twitter.com/OewzET9sZ3 — 🦅Del América Soy🦅Alberto Flores (@brianflores2019) October 7, 2019

Tengo mi iPhone 21 ,

Pero no sé cómo se usan las Mil cámaras que tiene @lopezobrador_ pic.twitter.com/ELQj2bkBeO — Nicolas (@Cezarvnicolas) October 7, 2019

Olviden a los #Taxistas AMLO dice que hay un iPhone 21. ¡Lo necesito! pic.twitter.com/fzpgH0bVEp — Joacasaurio Fifí (@joacasaurio) October 7, 2019

