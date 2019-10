Rechaza AMLO que haya censura en las mañaneras por parte de Cepropie

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que las cuatro interrupciones que se han presentado en sus conferencias matutinas se deban a una censura por parte del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), que es el encargado de transmitirlas.

“Cualquier cosa que sea una distorsión, censura, no se permite. Ya la verdad todo esto está al descubierto, la vida pública es cada vez mas pública y el propósito es garantizar el derecho a la información que la gente esté completamente informada porque anteriormente muchas cosas no se sabían, se ocultaban”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En esta línea, el mandatario recordó que cuando llegó el avión presidencial, la prensa tuvo acceso a la aeronave para conocerla; sin embargo, la instrucción fue que no se filmará nada y no se hiciera nota alguna al respecto.

“La consigna era obedecer y callar. Entonces ya no, ya no es así, ya ahora no hay censura a nadie y si ustedes notan que alguien quiere censurar ahí está la libertad de prensa, a denunciarlos”, manifestó.

En este caso, reiteró que su gobierno nunca castigará a ningún medio de comunicación y lo que ha hecho hasta ahora es únicamente garantizar su derecho a réplica. “No son ataques, son cuestionamientos es responder a quienes calumnian, quienes no dicen la verdad, tenemos ese derecho, pero eso es parte de la democracia, no es censura”, agregó.

¿A qué se deben las interrupciones?

Por su parte, el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, explicó que las interrupciones que se han presentado en las transmisiones de las conferencia matutinas de AMLO, se deben a fallas técnicas y no a un intento de censura al mandatario.

Explicó que la primera que se presentó fue debido a un apagón que hubo en todo el Centro Histórico y las otras fueron por fallas en el internet.

Ramírez Cuevas y López Obrador coincidieron en que el personal de Cepropie hace un trabajo profesional, incluso, el vocero presidencial manifestó que su titular ha mejorado las condiciones de los trabajadores.

En esta línea, destacó que se les ha dado constante capacitación en guionismo, producción y manejo de información, entre otras cosas.