Conservar obras del NAIM en Texcoco sería una barbaridad: Espriú

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, calificó como una ‘barbaridad’ conservar las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco, como se informó podría suceder por decisión de un tribunal.

En noviembre se conocerán causas del accidente aéreo en Puebla: Espriú Por ahora se desconocen las causas del accidente donde murieron la ex gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, el funcionario federal aclaró que prácticamente no hay nada construido:

“Hay unos foniles que ahí iban a ser la estructura de ese magno techo que iba a costar trabajo hasta limpiarlo, y esto todo lo que hay; hay una cimentación muy amplia, no está más que el apisonado para lo que iban a ser las pistas; y está la gran plataforma de lo que iba a ser la terminal. Está, digamos, la base de la cimentación es todo lo que hay”.

Además, señaló que “es una cantidad enorme de gasto, de concreto, de pilotes y todo está enterrado”, por lo que eso no se puede preservar.

‘No debió construirse nunca’

Jiménez Espriú consideró que el Nuevo Aeropuerto no debió construirse en dicha zona debido a que es un terreno que podría hundirse en cualquier momento.

“Es un terreno que se hunde, que sube, que baja, que se mueve diferencialmente. Es distinto el kilómetro uno que el tres de la pista y que los 200 metros más para allá. Entonces, eso se tiene que mantener con un peso para que no flote, para que no se suba o para que no se hunda. Entonces, la conservación de eso una barbaridad, no sirve para nada.”, aseveró.

Desde el punto de vista legal, dijo que hay un amparo para que se preserven las obras, porque existe la idea de que a lo mejor un día alguien decide volver a hacer el aeropuerto de Texcoco.

“Cada día hay más información, más datos, más constancias de que eso no debió haber sido nunca construido. Eso ya se ha hundido -desde que se paró esto- varios centímetros hoy, está instrumentado, es una barbaridad. Si legalmente tiene algún juicio, ingenierilmente no tiene ninguna razón de ser”, acotó.

También puedes ver: