Santa Lucía sin luz verde, su construcción sigue fuera de la ley: #NoMásDerroches

Gerardo Carrasco, representante legal del colectivo #NoMásDerroches, aseguró que, pese a la revocación de la suspensión en las obras del Aeropuerto Internacional " General Felipe Ángeles" de Santa Lucía (AISL) por parte del juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, aún no existe "luz verde" para su construcción ni significa que tenga viabilidad legal.

"No hay luz verde, no hay un visto bueno judicial, todavía se tienen varias suspensiones definitivas vigentes, concretamente seis y aunque una cosa es que, desde el punto de vista judicial, eventualmente ya no exista impedimento para su construcción, no significa que se esté cumpliendo con la viabilidad legal del proyecto", explicó en una entrevista con Publimetro.

Agregó que esta falta de viabilidad se debe la obra no cumple con las leyes pertinentes y seguirá dejando la puerta abierta para más recursos legales de su suspensión, tal como sucede con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual según el artículo 10 de la Ley de Aeropuertos, no es apta para el proyecto pues no es una sociedad mercantil con un titulo de concesión para construir un aeropuerto civil

"No he visto estudios en materia de viabilidad aeronáutica, en materia de seguridad aérea, tampoco el plan maestro del aeropuerto, ni el estudio Nav-Blue, de impacto social o de análisis costo-beneficio como lo estipula el artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", ahondó sobre las restricciones legales.

Señaló que existe solo un estudio de impacto ambiental, el cual tardó 67 días en realizarse y no es equiparable a la magnitud de la obra, sino a la construcción de una carretera como la que va de Pacula-Jacala de 9.2 km en Hidalgo.

Aunque el representante legal dijo que no hay un plazo fijo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso, esperan que esta instancia revise las impugnaciones de las determinaciones del juez Quinto de Distrito ante los cambios de criterio injustificados por parte de los integrantes del Poder Judicial.

"Pedimos que sea la corte la que resuelva los recursos de revisión presentadas en contra de las suspensiones definitivas otorgadas y en su momento que conozca del recurso que se interponga en contra de la resolución de este martes", aseveró.

Carrasco denunció que la decisión del juez se da como resultado de la presión política del gobierno federal al Poder Judicial, e incluso, en el hostigamiento de la Sedena por otorgar el cese a la construcción del AISL.

Por tal motivo, manifestó que las presiones son demasiadas, por lo que es un asunto que jurídicamente reviste una importancia y trascendencia nacional, la cual amerita que la Corte los atraiga. Apuntó que es emblemático que sea la SCJN quien resuelva los recursos de revisión y el fondo del asunto.

"En el peor de los escenarios, estaremos en riesgo las personas que vuelen desde y hacia Santa Lucía (…) lo que no se puede permitir en un país como México es que se construya un Aeropuerto que no cumpla con los requisitos mínimos legales y constitucionales, así como de tratados internacionales", alertó el especialista

Aclaró que el tema es muy delicado pues podría pasar por encima de la protección de los derechos humanos y representa un peligro para la seguridad nacional, no por lo que justifica Sedena, sino porque será construido fuera de las leyes y del Convenio de Aviación Civil Internacional.

36 días fueron los que duró la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía antes de que se ordenara la primera suspensión definitiva de la obra.

