Medina Mora no apoyó amparos contra Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo no tener información acerca de que Eduardo Medina Mora -quien recién dimitió de su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- haya asesorado a quienes interpusieron amparos contra la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía.

“No, no hay investigación. Yo lo que hablé fue de sabotaje legal. Nuestros adversarios se pusieron de acuerdo para impedir que se construyera el aeropuerto de Santa Lucía […] Eso es lo que alcancé a saber, aquí lo dije, pero no hay información de que el ministro Medina Mora haya apoyado esta acción, no tengo yo ese informe”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Acerca de la renuncia de Medina Mora, indicó que al parecer este martes va a resolver el Senado de la República y una vez que se apruebe, el ex ministro ya no podrá seguir recibiendo su sueldo.

“No sé. Cuándo hay una renuncia -en este caso creo que hoy el Senado va a resolver sobre este asunto en definitiva- pienso que ya no se puede estar recibiendo un sueldo. Y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada, creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente”, aseveró.

Sobre los amparos, dijo que la única información que tiene es que se reunieron despachos, cerca de 16 se coordinaron para manifestarse en contra de la construcción en Santa Lucía.

Aeropuerto estará listo en 2021

Pese a las trabas en contra de la obra, el mandatario aseguró que ya están preparados en la Secretaría de la Defensa para, una vez aprobada la construcción, iniciar y terminar a tiempo, en el año 2021 como lo prometió.

“Estoy seguro que una vez que se resuelva lo de los amparos va a iniciar el trabajo, ya están todos los proyectos; y vamos avanzar mucho y vamos a cumplir con el compromiso de que en el 21 esté construido el nuevo aeropuerto”, dijo.

Además, aseguró que con esta obra su gobierno ahorrará más de 100 mil millones de pesos, “porque ese proyecto de construir el aeropuerto en el lago de Texcoco era ir al despeñadero”.

“Imagínense, tenían estimado que iba a costar 300 mil millones; lo que nosotros vamos a ejercer aun pagando a las compañías constructoras, los bonos, va a ser la mitad de eso. Por eso hablo de un ahorro de 100 mil millones, pero al final vamos a ahorrar mucho más”, señaló.

