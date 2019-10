Por amparos, se reservó información sobre Santa Lucía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, cuando concluya el ‘bombardeo legal’ contra el aeropuerto de Santa Lucía, el gobierno federal transparentará todos los detalles.

“Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos. Increíble: 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información, nos quisieron mayoritear; entonces, por eso se tomó esta decisión”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Señaló que su gobierno no tienen nada que ocultar porque no es igual al de los ‘conservadores’. “Entonces, por eso es probable que se haya hecho lo de la reserva (de información) en tanto se terminaba el juicio, pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso”, acotó.

Acerca de los amparos interpuestos contra la obra que impulsa su gobierno, el mandatario informó que quienes los están promoviendo, ya no sólo están acudiendo a los jueces federales, sino también a los administrativos.

Plantea que paguen multa por retrasos

López Obrador consideró que los opositores al nuevo aeropuerto en Santa Lucía se encuentran ‘muy nerviosos’, pero aseguró que respetarán lo que decida el Poder Judicial y cuando se resuelva el proceso legal se iniciará la obra.

Además, planteo la posibilidad de que quienes están detrás de los amparos paguen una multa por los retrasos ocasionados: “Yo me pongo a pensar, entre otras cosas. ¿No tendrían que pagar una fianza o presentar… por los daños que se causa en detener una obra sin fundamento?, porque ya hay demoras y son daños al erario público, son daños a la nación”.

En esta línea, al ser cuestionado si podría solicitar que paguen la multa, el mandatario respondió: “No, no, no, nada más, no, no, no. Imagínense el escándalo, gritarían como pregoneros: ‘Ya se descubrió por completo eso, sin duda un régimen autoritario, ahora hay que pagar para solicitar amparo a la justicia federal’.

En tanto, aseguró que cumplirá con terminar el aeropuerto y demostrará que quienes se oponen estaban equivocados.

“Es un monumento a la corrupción ese aeropuerto inconcluso, que no tuvo amparos, no hubo prácticamente amparos, no hubo campaña en medios, no hubo protestas de ambientalistas, imagínense lo que es acabar con el lago Nabor Carrillo y no hubo protestas”, manifestó.

