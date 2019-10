Contratos petroleros serán evaluados a fin de año: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a fin de año, los contratos petroleros entregados durante la Reforma Energética, se someterán a una evaluación.

“Vamos a hacer una evaluación a finales de este año de todos los contratos. Y estamos dando facilidades para que se invierta, porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos, no es apostar a que no cumplieron y denunciarlo o quitarles el contrato. No, lo que nos importa es que se invierta y que se extraiga petróleo”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Lo anterior, luego de que el mandatario denunciara que, han transcurrido cuatro años después de que se aprobó la Reforma Energética, y no ha visto resultados.

“Es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas pues iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales y que íbamos a estar produciendo mucho petróleo. Engañaron, esto no sucedió”, aseveró.

En esta línea, indicó que sólo una empresa italiana está empezando a producir petróleo; alrededor de tres mil barriles diarios.

“Hay empresas petroleras importantes, las más importantes a nivel mundial que tienen contratos en aguas profundas. Esas empresas deberían de informar cómo van, cuánto han invertido y cuándo consideran que van a extraer petróleo”, manifestó.

Descarta entregar nuevos contratos

Acerca de otorgar nuevos contratos petroleros, el presidente rechazó este planteamiento puesto que dijo que primero debe haber resultados de las empresas que ya los tienen.

“Nosotros vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos hasta que haya resultados de las empresas que tienen contratos para explotar los campos petroleros, tanto en aguas profundas, aguas someras y en tierra. Lo que queremos son resultados”, dijo.

Y agregó: “Sí puede llevar tiempo el extraer petróleo en aguas profundas, pero ya hay contratos otorgados desde que se aprobó la Reforma Energética; y queremos primero ver esos resultados, porque ya ha pasado tiempo, de los 107 contratos hay un número determinado que se otorgaron para exploración en aguas profundas”.

Entonces, abundó, “queremos evaluar si hay inversión, si se está trabajando; lo que no queremos es entregar contratos sólo con propósitos especulativos”.

En este sentido, dijo que el gobierno federal esta dando garantía de que no se van a modificar los contratos vigentes porque lo que importa es que se produzca.

