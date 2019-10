Exigen disculpa de Barbosa por dichos contra Moreno Valle y Alonso

Senadores de la mayoría de los grupos parlamentarios una disculpa pública al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, tras los dichos realizados el pasado miércoles sobre el accidente donde perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso.

"Quiero manifestar que la fatalidad de un accidente no es obra de dios, estamos esperando un informe, por eso condenamos y solicitamos al gobernador de Puebla, se retracte de su dicho, pida una disculpa y se dirija con prudencia", señaló la legisladora Nancy de la Sierra del Partido del Trabajo (PT).

Barbosa: En 2018 yo gané “me la robaron, pero los castigó Dios” La declaración del gobernador de Puebla ha generado polémica en redes sociales y usuarios lo calificación como “mezquino”.

Previo a la comparecencia de la titular de Bienestar, María Luisa Albores, los legisladores se sumaron a un punto de acuerdo para pedir la disculpa de Miguel Barbosa, el cual llamó al accidente aéreo un "castigo de dios" por presuntamente haberle robado las primeras elecciones a gobernador.

Por su parte, Martí Batres de Morena hizo un llamado para mostrar sensibilidad al dolor humanos y, dijo, "no hubo sensibilidad en este caso, comparto que fueron declaraciones desafortunadas".

El legislador de Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda, señaló que el Senado no puede ser omiso a estas declaraciones al ser indignantes, y convocó a sus demás compañeros a posicionarse al respecto.

"Tiene que pedir una disculpa y no seguir dividiendo al país con esas expresiones, lo que queremos es unidad porque todos somos mexicanos, lo que votaron y los que no votaron por él, fueron muchísimos lo que no lo hicieron y también se merecen respeto", expresó Mauricio Kuri de coordinador de Acción Nacional en este órganos legislativo.

Del PRI, Manuel Añorve, destacó que su bancada rechazaba las expresiones del gobernador poblano por la cercanía con el senador que también falleció en aquel accidente aéreo de 2018, Rafael Moreno Valle.

Piden comparecencia de FGR y SCT

La senadora Xóchitl Gálvez recalcó que lo importante es que se llegue al fondo de la investigación para conocer si fue un accidente o atentado.

"Hablar de que es un castigo pues podría dejar la intención de quién se encargo de llevar a cabo ese castigo, creo que lo más importante es que se investigue si realmente fue un accidente o un atentado, porque han pasado muchos meses y no tenemos una respuesta clara de lo que pasó", dijo desde su escaño.

Revelan video Martha Erika Alonso y Moreno Valle antes de abordar helicóptero En las imágenes se observa la llagada del vehículo de la gobernadora a la casa del empresario José Chedraui

Miguel Ángel Mancera, quien también forma parte de la Comisión Especial para dar seguimiento a los hechos ocurridos el 24 de diciembre de 2018, se sumó a la petición para que el gobernador emita una disculpa pública, así como que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú comparezcan e informen sobre los avances en la investigación del caso.

Ante los pronunciamientos hechos por senadores de distintos Grupos Parlamentarios, la Mesa Directiva acordó que los legisladores Nadia Navarro Acevedo, del PAN, Nancy de la Sierra Arámburo, del PT; Rubén Rocha Moya y Cristóbal Arias Solís de Morena, elaboren un texto que será emitido como pronunciamiento del Senado de la República.

Lo más visto en Publimetro TV: