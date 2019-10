'Todo a su tiempo', dice AMLO sobre la legalización de marihuana

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, antes de prestar atención en el tema de la legalización de la marihuana, pondrá énfasis en el bienestar y la seguridad en el país, tal como marca el Plan Nacional de Desarrollo.

“Nosotros tenemos un Plan de Desarrollo y en ese Plan viene con mucha claridad que, después de atender la inseguridad y la violencia se dará la atención a las adicciones, nos apegamos a eso y política es tiempo; todo a su tiempo, vamos poco a poco, primero, siendo congruente, es que haya bienestar que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que se trata de un proceso y en su gobierno cada quien tiene su opinión, esto, al referirse a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien este miércoles recibió un ‘churro’ de marihuana de parte de la legisladora Ana Lucía Riojas Martínez en la Cámara de Diputados, para recordarle la propuesta que hizo al inicio del sexenio para legalizar el consumo de las drogas.

“La licenciada Olga es responsable y es muy buena servidora pública y es libre; una de las características de este gobierno es que se garantizan las libertades, todos pueden expresarse, todos pueden manifestarse, no hay linea”, puntualizó.

No hay contemplada empresa para regular cannabis

Sobre la iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de crear una empresa para regular la marihuana, López Obrador respondió:

“Ahora sí -con todo respeto- no tenemos eso contemplado, no lo descarto, pero no está ahora en la agenda. Estamos atendiendo otros temas que importan mucho”.

Sin embargo, indicó que, de ser aprobada la iniciativa, el gobierno federal tendría que acatarlo porque se trata de organismos autónomos e independientes y ‘esos son los cambios’ en la Cuarta Transformación. “Vamos a apurarnos nosotros y si consideramos que no es tiempo que nos den plazos”, apuntó.

En tanto, reconoció que se trata de un tema difícil puesto que, tan sólo la campaña contra las adicciones que impulsa su gobierno, ha costado trabajo echarla a andar, porque no había infraestructura para atender a las personas.

“Ya se avanzó en eso, en infraestructura, pero no ha despegado del todo, falta todavía, es un proceso y vamos poco a poco, pero si son temas que debemos de ver con cuidado y no impedir, si es para bien, que se aprueben estas reformas”, aseveró.