'Es un clamor que sea mujer', dice AMLO sobre sustituto de Medina Mora

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay un clamor para que sea mujer quien sustituya al ex ministro Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).

“Creo que hay, de los 10 ministros tres mujeres o dos, por eso casi es un clamor el que la propuesta, que la terna sean mujeres”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que está analizando el planteamiento y que no es un asunto que amerite resolverse pronto por lo que tomará su tiempo para elegir a personas honestas.

“Sí me corresponde la presentación de la terna, lo estoy analizando. Son 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11, de modo que ahora hay 10, no dejan de hacer su labor si son 10, no es un asunto que amerite resolverse pronto; además debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta al Senado sea lo mejor de lo mejor, sobre todo poniendo por delante la honestidad, 99.9 honestidad y el resto conocimiento y deseos de trabajar”, aseveró.

Renuncia de Medina Mora

Al ser cuestionado sobre las causas de la dimisión de Eduardo Medina Mora, López Obrador se limitó a decir:

“Yo lo que sé, porque corresponde al Poder Judicial y a la Fiscalía General, yo lo que sé es que se abrió una investigación en la fiscalía, no conozco los detalles, no conozco el expediente porque no me corresponde”.

Y agregó: “Supe de que hubo una solicitud de información a la Unidad de Inteligencia Financiera y se envió la información a la Fiscalía General de la República, y que el ministro tomó la decisión de renunciar. Eso es lo que sé”.

Acerca del estado financiero de las cuentas del ex ministro, el presidente dijo desconocer a detalle la información, pero aseguró que si legalmente se puede revelar, pedirá al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, que la de a conocer y presente el informe correspondiente.

“Ese es mi punto de vista, que se informe, solamente con la limitante de que no debe de afectarse el debido proceso, eso es lo único”, indicó.

