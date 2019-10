No fue en septiembre, pero en octubre podría aprobarse el T-MEC: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, en octubre, podría aprobarse el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que anteriormente planteara que en septiembre podría lograrse el acuerdo.

“Había pensando que para septiembre se aprobaba (el Tratado) todavía no termina octubre yo creo que puede este mes aprobarse, no veo conflictos mayores, creo que no conviene a nadie el que se demore o retrase, desde luego, somos respetuosos de la soberanía de ese país (Estados Unidos) e independencia del Congreso”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Para lograr el acuerdo, el mandatario informó que se ha mantenido comunicación constante con legisladores estadounidenses y, de hecho, en una reciente reunión con diputados del partido demócrata se habló del tema y de la reforma laboral en México.

“Es hasta admirable que legisladores de Estados Unidos del partido demócrata estén preocupados pro la situación laboral de los trabajadores mexicanos. Hay plena coincidencia en ese tema, ellos quieren que haya libertad y democracia sindical, nosotros promovimos una ley con ese propósito”, manifestó.

No obstante, López Obrador explicó que la situación laboral en el país debe irse dando de acuerdo a las posibilidades económicas del país y tiene que haber un acuerdo entre el sector privado, obrero y representantes del gobierno, tal como se llevó acabo con el aumento salarial que entró en vigor este año y así se piensa hacer para el siguiente.

‘Hay optimismo’

El mandatario consideró que van bien las cosas en cuanto a la aprobación del Tratado y dijo tener confianza en que se logrará el acuerdo.

“Creo que van bien las cosas, se va a avanzando y tengo confianza en que se va a aprobar porque también creo que, en este tema, son mas las coincidencias que las diferencias no sólo en México sino también en Estados Unidos, sean del partido republicano o demócrata hay la convicción de que conviene aprobar el Tratado”, acotó.

En el caso de Canadá, señaló que hay mejores condiciones, aunque no quiere decir que la situación sea complicada en EU. “Yo estoy optimista”, refirió.

En cuanto a Estados Unidos, dijo que por eso envió una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, explicando que conviene a los tres países que se logre el acuerdo y que no debe asociarse a la cuestión política electoral que hay en dicho país.

“Hay elecciones en Estados Unidos y como es sabido queremos que se asile lo más que se pueda este asunto para que no se involucre en las diferencias que se generan por las contiendas políticas electorales, las pasiones políticas que se levantan no deben contaminar lo que tiene relación con la aprobación del Tratado”, aseveró.