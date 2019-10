Enviará AMLO carta a congresistas de EU para ratificar el T-MEC

El mandatario Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y a otros congresistas de aquel país para que se considere la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) cuanto antes.

Desde Ensenada, Baja California, el presidente dijo que notificará a los legisladores estadounidenses las medidas laborales que se llevarán a cabo durante su gobierno,entre ellas, el aumento al salario mínimo de los mexicanos que tanto preocupa a Estados Unidos y Canadá.

Kevin McAleenan renuncia como secretario Seguridad Nacional de EU Donald Trump reconoció su trabajo para reducir los flujos fronterizos y le deseó éxito; la próxima semana anunciará a su sustituto.

"​Diputados de Estados Unidos preocupados para que aumente el salario de los trabajadores en México y las condiciones laborales. Que haya libertad sindical, que haya democracia en los sindicatos y lo están poniendo en la mesa, no es una condición, pero quieren tener la certeza de que vamos a cumplir mejorando las condiciones de los obreros mexicanos", explicó.

Aumento a salario será gradual

A través de un video en redes sociales, López Obrador se comprometió a aumentar gradualmente el salario mínimo en los próximos años para recuperar el poder adquisitivo que se perdió durante la época neoliberal.

"No se puede hacer por decreto porque se tienen que cuidar las empresas y se tiene que generar empleos. Estamos conscientes de que el salario en México es uno de los más bajos del mundo", ahondó.

Resaltó que esta carta será extensa y hará un llamado a que se ratifique el T-MEC a favor de los tres países previo a las elecciones presidenciales en EU de 2020.

SCJN determinará periodo de gobierno en Baja California: AMLO El Presidente escribió en su cuenta de Twitter que la resolución sobre el gobierno de Bonilla se hará con apego a derecho.

"No queremos que se use el tema del tratado con propósitos políticos electorales, entre más se acercan las elecciones de EU, que serán en noviembre del próximo año, se calentará el ambiente; van a haber acusaciones mutuas como sucede en todos los países y no queremos que se contamine lo del tratado con la confrontación política electoral", puntualizó.

Estados Unidos es el último de los tres países que no ha ratificado este tratado, la bancada demócrata se ha negado a acreditarlo debido al clima político de aquel país donde se daría el visto bueno a la negociación alcanzada por el presidente Donald Trump.