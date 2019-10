Confirma AMLO investigaciones contra Romero Deschamps en la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que, en la Fiscalía General de la República, existen investigaciones contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de trabajadores petroleros de Pemex.

“Hay denuncias presentadas ante la Fiscalía y, recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso. Hay denuncias en la Fiscalía General y si el toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en su derecho”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Ante las denuncias contra el líder petrolero, el mandatario manifestó que él sabrá cómo responder a ellas y aseguró que en lo que corresponde al Gobierno federal no habrá persecución.

“Él sabrá cómo responder a las denuncias presentadas sin que haya persecución, sino con apego a la legalidad, a los elementos de prueba que existan en el caso de que él sea responsable de algún delito, pero el va a resolver este asunto”, enfatizó.

Jefe del Ejecutivo no pondrá a sustituto

López Obrador aseguró que, en caso de que Romero Deschamps renuncie a su cargo, el Ejecutivo federal no se meterá en la elección del sustituto.

“Nosotros no nos vamos a meter .esto también es un cambio importante- a poner al sustituto, eso lo tiene que resolver en el sindicato […] no vamos nosotros a quitar a un dirigente para poner a otro dirigente, no nos corresponde, es asunto que tienen que resolver los mismos trabajadores y, de conformidad con la ley con los estatutos en el sindicato petrolero”, explicó.

En esta línea, refirió que si Romero Deschamps, como el ex ministro Eduardo Medina Mora, renuncia a su cargo para atender las denuncias en su contra, tendrá toda la libertad de hacerlo.

“Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato tiene esa responsabilidad Lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal, que se resuelva y que nosotros no estemos imponiendo a quien va a quedar”, dijo.

Y agregó: “Hay ahora, afortunadamente, un nuevo marco legal en lo laboral que establece procedimientos democráticos en la elección de dirigentes, el que haya voto libre, secreto, directo de los trabajadores para elegir a sus representantes. Entonces, vamos a esperar a ver qué sucede”.