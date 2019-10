Corrupción en Pemex durante sexenio de EPN ya se sabía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), que imperaba durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es algo que ya se sabía y hasta ahora se le está dando atención por las grabaciones difundidas en un medio periodístico.

“Sobre las grabaciones que se están difundiendo de corrupción, en este caso de Pemex, en la pasada administración, en el pasado gobierno, es lo que ya se sabía es casi de dominio publico, no sé por qué ahora se extraña y se rasgan las vestiduras si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la política neoliberal su propósito es robar y saquear”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que ‘saquear, acabar y arruinar’ a Pemex era el principal objetivo en el pasado por lo que dijo desconocer por qué se sorprenden de que ahora se está ventilando el asunto.

“Todavía los conservadores dicen que para qué la Ley de Austeridad y que cómo es que va a quedar prohibido que después de 10 años, o mejor dicho después de haber trabajado en el gobierno no puedan trabajar en 10 años en el sector privado”, refirió.

Pemex se va a defender

Sobre la corrupción en Pemex, el mandatario dijo que es una investigación que está en la Fiscalía General de la República y el asunto también está siendo atendido por la misma empresa petrolera.

“Es una investigación que está en la Fiscalía, es un asunto que está viendo Pemex, porque lo exprimían, se dedicaban a saquearlo y son problemas entre empresas, aquí sí que aplica aquello de que ‘cuando se reparte el mal del botín hay motín’, y Pemex se va a defender”, aseveró.

Por parte del Gobierno federal, dijo que no se va a permitir que sigan saqueando a Pemex y no se va a tolerar ningún acto de corrupción.

“Nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción por eso fue muy importante que llegáramos aquí con el apoyo de los ciudadanos no de grupos de intereses creados porque si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco estaríamos atados de pies y manos, no tendríamos libertad”, enfatizó.