López Obrador no impugnará “Ley Bonilla” en Baja California

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intervendrá en el tema de la llamada ‘Ley Bonilla’, que amplía el mandato del actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, de dos a cinco años.

“No, nosotros no porque no nos corresponde es un proceso que tiene que ver con partidos, hay opositores. Los mismos que aprobaron la ley pueden retractarse, ofrecer una disculpa y decir 'nos equivocamos y tan es así que vamos a impugnar', pero no meternos nosotros”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Detalló que el que intervenga el jefe del Ejecutivo federal “es algo que quisieran los conservadores porque a eso estaban acostumbrados”, pero como no lo hará, ahora están sorprendidos, desorientados por completos porque “ya no hay línea”.

“Ellos engañaron cuando dijeron que iba a haber un cambio, ahora no, ahora es una transformación que se está iniciando y así, como en este caso. en mucho otros; se está demostrando que son otros tiempos y lo que hemos dicho en otras ocasiones, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, enfatizó.

El documento está traspapelado

Por otra parte, el presidente consideró que el procedimiento legal (de impugnar la ley) puede llevarse a cabo después de ser publicada; sin embargo, dijo que tal es la polémica que se llegó al extremo de decir que el documento está traspapelado.

“Se tiene que publicar la ley porque no se ha publicado, se llegó al extremo, a lo mejor eso no se sabe de que el Congreso o algunos diputados, tampoco hay que generalizar, dijeron que no se publicaba porque no la encontraban, es decir, se les traspapeló, pero fíjense son chicanadas sin lugar a duda, porque al momento que se publique la ley se va a poder impugnar y al impugnarse la ley tiene que ir a la Suprema Corte y ahí se va a resolver en definitiva”, detalló.

Aseguró que la ley se publicará y será encontrado el documento porque de no publicarse no podrá entrar en vigor.

“Cada vez que sale un tema de estos aprovecho para recordar porque de veras hay una epidemia no de dengue, de amnesia, hay amnesia colectiva, ¿cómo era antes? Era dedazo del presidente, era concertacesión”, refirió.