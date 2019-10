Niega AMLO congelamiento de cuentas a Deschamps, pero confirma denuncias

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que se le hayan congelado cuentas al líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps; sin embargo, confirmó la existencia de dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General, no es como lo sostiene un periódico -que no lo voy a mencionar- de que se congelaron cuentas, pero si se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General de la República”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En este caso, indicó que es la FGR quien tienen la investigación sobre este asunto y recordó que es un órgano autónomo por lo que no interviene el Ejecutivo.

Al ser cuestionado sobre de qué se le acusaba al líder petrolero, el mandatario respondió:

“Yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones, de avisos de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda”.

‘Nunca lo he visto’

Por otra parte, el mandatario respondió por qué nunca había mantenido una reunión con Carlos Romero Deschamps:

“Yo siempre me reúno, trato de ser cuidadoso, no tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación de estar saludando al pueblo de México, eso me mantiene”, manifestó.

En esta línea, recordó que este martes acudió a San Luis Potosí y a Zacatecas a un diálogo con los trabajadores de la salud y habitantes.

En tanto, declaró que no se dio la oportunidad de reunirse con el líder petrolero. Yo no lo he visto, no recuerdo, pero creo que nunca lo he visto”, dijo.