Vacuna contra la influenza no es para todas las personas, aclara Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que la vacuna contra la influenza no se aplica de manera universal a todas las personas, sino es aplicable específicamente para los grupos de riesgo.

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, López-Gatell detalló que los adultos jóvenes no necesitan vacunarse contra la influenza y solamente, los sectores que lo requieren son:

Adultos de 60 años y más

Niños menores de cinco años

Mujeres embarazadas

Personas con enfermedades crónicas

*Además de todo el personal en el sector Salud

Bajo el argumento de que existen 33 millones de personas en las condiciones anteriores, el funcionario llamó a los adultos jóvenes -que no son candidatos para la vacuna- a ser conscientes y cederla a las personas que sí la necesitan y, aunque dijo que no se les negaría el servicio en las unidades de salud -porque no representa ningún daño- indicó que serían persuadidos para que no se la aplicaran al insistirles que no es apta para ellos.

Refirió que la enfermedad afecta a la tercera parte del mundo y todos los años, en México, se registran de 15 a 18 mil muertes por influenza y neumonía, por lo que exhortó a acudir al médico si se presentan algunos de los síntomas como fiebre de alto grado, dolor muscular, dolor de garganta, escurrimiento nasal, entre otros, que son característicos del grado leve de influenza y, que, de no ser atendida a tiempo, podría evolucionar al nivel grave y causar la muerte.

En este sentido, indicó que, uno de cada 10 mil casos podría llegar a complicarse y ocasionar el fallecimiento del paciente.

Hay 100 casos reportados

Hasta la fecha, de acuerdo con el funcionario, se tiene el registro de 100 casos en las unidades de salud, aunque destacó el hecho de no concentrarse en la cifra, puesto que dijo, desde 2006 en México se estableció la estrategia centinela, la cual consiste en la recolección, integración, verificación y análisis de información epidemiológica, detallada en un reducido conjunto de unidades monitoras, por lo cual, el número es inexacto.

En tanto, aseguró que, cada año, 37 millones de personas en México se infectan con el virus de influenza y en la temporada pasada, en el pequeño conjunto de unidades monitoras se registraron siete mil 500 casos.

Asimismo, según el dato del funcionario, hubo 838 defunciones asociadas con influenza en la temporada que terminó en abril de 2019.

Distribuyen 32 mil 400 millones de dosis

Durante su intervención, la directora general del Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Veras Godoy, indicó que, para la temporada de influenza 2019-2020, el sector salud adquirió 32 mil 400 millones de dosis, lo que representa una inversión de más de mil 800 millones de pesos en beneficio de la población mexicana.

La vacuna, dijo, está disponible en las 25 mil unidades de salud y es completamente gratuita para quien acuda a aplicársela. Destacó el hecho de que ésta dosis se paga con impuestos de los mismos mexicanos y cada dosis cuesta alrededor de 55 pesos.

En tanto, informó que las vacunas se compraron a las empresas Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y a la compañía de origen francés especializada en vacunas, Sanofi Pasteur.