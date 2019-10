Decisión tomada en Culiacán, Sinaloa, marca la diferencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión que se tomó este jueves en Culiacán, Sinaloa, -de no continuar con el operativo para capturar a Ovidio Guzmán debido a los hechos violentos que se presentaron- fue algo que marca la diferencia de su gobierno.

Gabinete de Seguridad liberó a Ovidio Guzmán y yo lo respaldé: AMLO Indicó que por los enfrentamientos, estaban en riesgo la vida de de muchas personas y por ello se decidió proteger la vida de los ciudadanos.

“Ayer hubo un asunto delicado en Culiacán, Sinaloa, y se tomó una decisión que marca la diferencia”, manifestó durante el diálogo con la comunidad del Hospital Rural Tlaxiaco, desde Oaxaca.

Y explicó: “Había una orden de detención a un presunto delincuente famoso, pero hubo una reacción de esta banda y se armaron y se estaba poniendo en riesgo la vida de mucha gente, tanto de los mismos delincuentes como de soldados, de policías, de servidores públicos y de gente civil, iba a ser una situación muy difícil por eso se toma la decisión de no continuar con la acción de detención de esta persona”.

López Obrador insistió en que “vale muchísimo más la vida de los seres humanos que la detención de un presunto delincuente”.

“Sí a la paz, no a las masacres, no se puede enfrentar la violencia con la violencia eso de la Ley del Talión fue después corregido eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se habla que lo más importante es la paz, no el diente por diente, el ojo por ojo porque nos quedaríamos tuertos o nos quedaríamos chimuelos todos”, dijo.

‘Habrá críticas, pero no somos iguales’

Acerca de las críticas que ha recibido su gobierno por la decisión que tomó el Gabinete de Seguridad, el mandatario dijo:

“Nos van a criticar nuestros adversarios, no importa, no somos iguales. Nosotros vamos a el cambio por el camino de la concordia. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. El mal se enfrenta con el bien, no se puede enfrentar el mal con el mal”.

Asimismo, pidió a los trabajadores de la salud presentes y a algunos pobladores de Tlaxiaco más ‘amor al prójimo, no a la confrontación, a la violencia y sí a la paz, a la fraternidad y al amor’.

“Esto es distinto, ya no vamos nosotros a masacrar al pueblo, a utilizar al Ejército para reprimir al pueblo de México. Además los soldados son pueblo uniformado que nos están ayudando mucho, están actuando con responsabilidad”.

Y recordó que escribió en sus redes sociales un mensaje para los militares, un fragmento del general Felipe Ángeles, donde les dijo que lo más importante es la vida. “Eso lo decía cuando estaba yo en la oposición y lo sostengo, pueden poner en riesgo su vida, pero no tienen el derecho de poner en riesgo la vida de los demás “, abundó y refrendó: “No a la guerra, sí a la paz”.

