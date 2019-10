Nunca estuvo formalmente detenido Ovidio Guzmán: Seguridad

El Gabinete de Seguridad, del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que Ovidio Guzmán López, nunca estuvo formalmente detenido y los hechos violentos que se desataron en Culiacán, Sinaloa, fueron derivados de la falta de planeación en el operativo llevado a cabo por una orden de aprensión con fines de extradición contra el hijo de “El Chapo" Guzmán.

Captura de Ovidio Guzmán tenía fines de extradición, revela AMLO Sobre su estrategia de seguridad, aseguró que no ha fracasado y que va muy bien porque se están atendiendo las causas que originaron la violencia.

En conferencia de prensa desde Culiacán, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, admitió el actuar precipitado de aproximadamente 30 o 35 elementos incorporados a la Policía Ministerial Militar y la división antidrogas de la extinta Policía Federal y hoy Guardia Nacional.

“Se actuó de manera precipitada a pesar de que se planeó la cumplimentación de la orden de cateo que llevaría a la aprehensión de Ovidio Guzmán, pero no consideraron que dicha orden no llegaría a tiempo, hecho que aprovecharon los delincuentes para comenzar la agresión”, explicó.

Luis Cresencio Sandoval informó que en el saldo de los hechos hubo ocho fallecidos, un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno y cinco agresores. En el caso de heridos, se tiene el registro de 16, un oficial de la Guardia Nacional, cinco agentes de la Guardia Nacional, siete soldados, un policía estatal y dos municipales.

Explicación de los hechos

De acuerdo con el titular de la Sedena, cuatro elementos ingresaron al inmueble donde se ubicaba Ovidio Guzmán López para proceder con la orden; sin embargo, al verse rodeados por una fuerza mayor y al saber de toda la agresión que se desató en el estado, el Gabinete de Seguridad ordenó a los efectivos abandonar el inmueble.

Explicó que las actividades empezaron a las 15:45 horas y la instrucción del Gabinete de Seguridad para declinar en el operativo se dio aproximadamente a las 17:00 horas.

Gabinete de Seguridad liberó a Ovidio Guzmán y yo lo respaldé: AMLO Indicó que por los enfrentamientos, estaban en riesgo la vida de de muchas personas y por ello se decidió proteger la vida de los ciudadanos.

Tanto el secretario de la Defensa Nacional, como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconocieron que en el mensaje de este jueves no se habló de un operativo porque no tenían la información suficiente; no obstante, fue hasta el cierre del día de ayer cuando se enteraron de que los elementos procedieron derivados de una orden de aprehensión.

Indicaron que por ello, este viernes ofrecieron la conferencia para corregir la información y hablar con total transparencia, lo cual ha sido una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

