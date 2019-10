Tras operativo en Culiacán, AMLO manda mensaje a soldados

El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó un mensaje a los soldados de México, luego del operativo fallido -como lo calificó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo- para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo Guzmán’, el cual desató una serie de balaceras en Culiacán, Sinaloa.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario publicó una cita del general Felipe Ángeles, héroe popular de la Revolución mexicana, leal al movimiento de Francisco Villa y cuyo fusilamiento injusto cumplirá un centenario el próximo 26 de noviembre.

“Con dedicatoria a los soldados de México: La política no es un fin, la Revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles”, escribió López Obrador en el tuit.

‘Encabezo un gobierno civilista’

La reacción de López Obrador en redes sociales, se da luego de que, en rueda de prensa matutina desde el estado de Oaxaca, hablara de lo sucedido en Culiacán la tarde de este jueves.

“Yo encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios, cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco apoco los hechos van a demostrar que esta es la mejor vía”, enfatizó.

Insistió en que siempre ha sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y no cambiará su postura.

Sobre si el Cártel de Sinaloa se fortalecía tras el operativo fallido de las Fuerzas Armadas, el mandatario respondió:

“¿Cómo se va a fortalecer una organización que utiliza la violencia? Quien no tiene la razón, quien usa la fuerza no tiene autoridad moral, puede ser que en una circunstancia se impongan, era lo que pasaba en nuestro país, se imponían con el fraude electoral, uso de la fuerza, el control de los medios de información hasta que llego el día en que la gente dijo basta y se acabó”.

Y agregó: “Son procesos que se tienen que ir dando aquí lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear, nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad y ya sabemos lo que no hay que hacer, el uso de la fuerza, violencia, masacres, ya sabemos que eso no da resultados”.

