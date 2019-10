Fue una decisión difícil, pero humana: AMLO sobre Culiacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión tomada para liberar a Ovidio Guzmán, tras los hechos de violencia en Culiacán, fue muy difícil pero basada en preservar la vida de las personas.

"Acabamos de tomar una decisión difícil pero muy humana, en el conflicto de Culiacán decidimos a la vida de los seres humanos, no a la violencia sí a la paz y la tranquilidad; no la discordia, no al odio, no la violencia; la hermandad y el amor al prójimo", expresó.

‘No se repetirá la represión’: AMLO ante reclamos de justicia en Nochixtlán Indicó que habrá apoyo a las víctimas

Desde la presentación del programa "La Escuela es Nuestra" y el Programa Nacional de Reconstrucción en Oaxaca, el presidente criticó a sus detractores quienes quieren que el combate al crimen organizado se haga de forma represiva; sin embargo, dijo, esa estrategia no ha funcionado.

"Quiero agradecerle al Ejército Nacional, a los soldados que es pueblo uniformado,por la manera en que nos están ayudando para no utilizar la fuerza, porque podemos resolver los problemas con el dialogo y el acuerdo, no con el uso de la fuerza", manifestó.

No a la fuerza, sí al bienestar

Reiteró que el ideal para combatir al crimen organizado en su gobierno será apostar por el bienestar de los ciudadanos y no por el uso de la fuerza pública.

"Cuando todos tengan trabajo, bienestar, sean atendidos todos los jóvenes, cuando haya justicia, vamos a serenar a México, va a haber paz y tranquilidad en el país", justificó.

Agregó que no se reprimirá al pueblo ni a los maestros, habrá derecho libre de las manifestaciones; no obstante, se pide a los manifestantes que piensen en el otro, que no se perjudique a los ciudadanos.

Presupuesto para escuelas se dará por número de alumnos

Sobre el programa "La Escuela es Nuestra", el presupuesto aclaró que el dinero que se entregará a cada escuela será en proporción a la cantidad de alumnos que estén inscritos.

AMLO y Trump acuerdan terminar con el tráfico de armas a México El presidente estadounidense llamó a su homólogo mexicano expresando su solidaridad tras los enfrentamientos del jueves

"Lo mismo, el caso de las escuelas, mira que pasar el presupuesto por varias dependencias del gobierno federal de los gobierno locales y no llegaba, no llegaba, o llegaba incompleto el presupuesto con moche, con piquete de ojo", ahondó.

Aseveró que se dará a cada comité de padres de familia su presupuesto, sin burocracia y a través de un manual podrán justificar sus gastos. "Se les entrega el recurso, se levanta un acta y entregan sus comprobantes", explicó.

Lo más visto en Publimetro TV: