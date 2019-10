Funcionarios del SAT siguen en su cargo; no condonaron impuestos a narco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, tanto Margarita Ríos-Farjat, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Héctor Vázquez Luna, administrador general de Recaudación del SAT, continúan en su cargo ya que se demostró que, durante su administración, no condonaron impuestos a presuntos delincuentes.

Este lunes, el mandatario prometió revisar los casos de las supuestas condonaciones de impuestos al narco, como lo dio a conocer el periódico Reforma y aseguró que, de ser cierto, el responsable tendría que renunciar y sería puesto a consideración de la autoridad competente.

Por lo anterior, este martes, inició la mañanera aclarando la situación, acompañado de los dos servidores públicos.

“Ya tomé la decisión de que continúen en el cargo los dos porque si fuese cierto tendrían que presentar su renuncia y los tendríamos que poner a consideración de la autoridad responsable, pero no es así, les tenemos mucha confina los dos, son servidores públicos, honestos, íntegros y profesionales, pero hay que aclarar porque la prensa conservadora, en ese caso el Reforma no deja de estar atacándonos de distintas formas”, acotó.

Fue una baja contable: Ríos-Farjat

Durante su intervención, la titular del SAT, aclaró que no se perdonaron impuestos como lo dice el texto periodístico sino que fue una baja contable.

Explicó que la baja contable no significa que el crédito sea perdonado o una especie de trato preferencial sino todo lo contrario se separan para dar paso a los créditos que pueden ser cobrados inmediatamente sobre todo por el tema de la recaudación.

Indicó que en estos casos, se dieron de baja contable porque no cumplen con alguno de los dos requisitos: no son localizares o no tienen bienes.

En tanto, detalló que esta información se pasa a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Procuraduría Fiscal de la Federación para que cuando detecte alguno movimiento por parte de los adeudados se les ‘saque la vara contable’.

Asimismo, indicó que cuando se llega a ese momento se vuelve a dar de alta e inicia nuevamente el proceso de cobro. “No significa un trato preferente, no se perdona”, aseveró.

No es amnistía fiscal: Vázquez Luna

Por su parte, Héctor Vázquez Luna indicó que la cancelación de créditos no es una condonación, no es un perdón de deuda, ni es una amnistía fiscal.

Detalló que el SAT lleva a cabo la cancelación de créditos fiscales, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor; l cancelación implica dos aspectos

La baja es solo contable

No libera de la obligación de pago

Además, aclaró que el SAT publica en la lista de contribuyentes incumplidos (internet) a los que tienen créditos fiscales cancelados.