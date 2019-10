‘Inteligencia más que fuerza’, dice AMLO sobre próximo operativo contra Ovidio

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que continuarán los operativos en Culiacán, Sinaloa, para cumplir con la orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán; sin embargo insistió en que no se pondrá en riesgo la vida de los ciudadanos.

“No puede haber impunidad, nadamas que hay que cuidar a la sociedad, no debe haber los llamados daños colaterales y para eso la inteligencia más que la fuerza”, respondió en rueda de prensa desde Palacio Nacional al ser cuestionado sobre si se iba a volver a realizar un operativo para capturar al hijo de ‘El Chapo’ Guzmán.

En tanto, indicó que ese tipo de acciones las lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en este caso (de Ovidio Guzmán) fu un grupo d einvestiación que viene haciendo estos operativos de tiempo atrás.

“Les diría que es de rutina el que si hay órdenes de aprehensión, de presentación, de extradición se aplique, es como cuando me presentan denuncias o informes sobre presuntos casos de corrupción ya saben que en automático deben de procederse”, enfatizó.

Explicó que del operativo realizado el pasado jueves en Culiacán, él no estaba informado, pero la Sedena sí pude que haya estado enterada.

Duele también la vida de un presunto delincuente

Acerca del operativo fallido, dijo que se aprende de ello por lo que pidió que se hiciera una evaluación de la forma en que se llevó a cabo y seguir en la línea que no se pierdan vidas humanas, de cualquier persona.

“Lo que a mi me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar pérdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre, no queremos eso de nadie, nos duele también la perdida de la vida de un presunto delincuente, no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona”, acotó

Detalló que la lucha por recuperar la seguridad del país, no es una cuestión de ‘buenos y malos’ o una ‘actitud manquea’ sino que es en general el cuidar la vida de todos.

“El propósito de la política de seguridad es diminuir la incidencia delictiva, homicidios, robos, delitos como el secuestro, el robo de vehículos, el que la ente esté segura que no le roben en sus casas, en el trasporte , es lo que más unos importa, antes lo principal era ver qué personaje famoso era detenido”, explicó.

Y agregó: “No quiere decir que eso no se vaya a hacer, pero eso no es para nosotros lo fundamental, lo fundamental es garantizar la seguridad pública, cuidar a la gente, no operativos para que se cuelguen medallas, no no importa tanto eso, lo que nos importa es la seguridad del ciudadano, son distinta las prioridades”.