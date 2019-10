No vamos a cambiar la política de seguridad: AMLO a conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a sus adversarios, ‘los conservadores’, en donde les dijo que no cambiará su política de seguridad, refiriéndose al caso de lo sucedido en el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, por lo cual su gobierno fue duramente criticado.

“Aprovecho para decir que no vamos a cambiar la política de seguridad, no vamos a apostar al exterminio, nosotros apostamos a la paz y le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que al tomar la decisión de no continuar con el operativo para capturar a Ovidio Guzmán para evitar una masacre en Culiacán, sus opositores dijeron que les ‘faltaron pantalones’ que fueron humillado y que se debilitó al Estado, pero aseguró que eso no es nada comparado ante un señalamiento de ordenar un exterminio.

“Eso si yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, porque eso es muy fuerte. Ademas, nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia”, enfatizó.

En esta línea, señaló que en el pasado las Fuerzas Armadas por ordenes superiores se les decía que hicieran su trabajo y ellos se encargaban de los derechos humanos.”Entonces los mismos ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos, los que pensaban de esa manera fascistoides”, abundó.

‘Estamos avanzando’

Sobre su estrategia de seguridad, el mandatario dijo: “Estamos avanzando porque la gente humilde tiene mas apoyo, se apoya a los jóvenes, no se permite la corrupción, se da buen ejemplo y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes aplicando la ley sin impunidad que los delincuentes de cuello blanco no dominen en el gobierno y, a la llamada delincuencia organizada, lo mismo que se les aísle que no tengan la posibilidad de enganchar a los jóvenes para fortalecerse”.

Insistió en que su estrategia consiste en que haya trabajo, mejores salarios, bienestar, en que se atienda a los jóvenes, se fortalezcan los valores, culturales, morales espirituales y que ‘se haga el bien sin mirar a quien’.

“Lo más importante es el amor al prójimo y no hay que vencer hay que convencer no vernos como enemigos a destruir sino si acaso como adversarios a vencer y que nos portemos bien todos y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia”, acotó.