Por provocación de alcaldes del PAN se utilizó gas lacrimógeno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este martes hubo una provocación de los presidentes municipales del Partido Acción Nacional (PAN), que causó que la Policía Militar que se encontraba en la entrada de Palacio Nacional rociara gas lacrimógeno para disuadir a los protestantes.

“El gas lo decidieron en la puerta porque sintieron que había una amenaza de que entraran por la fuerza, estaban forzando la puerta, también atropellando a los que atienden en Atención Ciudadana, los arrollaron, no fue la intención, fue una decisión que tomaron en la puerta; sintieron que iban a ser rebasados y tomaron la decisión”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

En tanto, consideró que la actitud de los alcaldes no fue la correcta y lamentó que se hubiera tenido que rociar el gas para disuadirlos.

“Muy lamentable, querían meterse por la fuerza, no se comportaron de manera correcta, les gana mucho el ansia opositora, la desesperación y quienes están a cargo del cuidado pues sintieron que podían entrar por la fuerza, yo lamento mucho esto también”, acotó.

Asimismo, envió un mensaje a los presidentes municipales protestantes: “Que den un buen ejemplo, que no actúen así, que vean lo que hacia Gandhi, Mandela, Luther King y que apuesten a la no violencia, que se serenen, se tranquilicen y no mezclen cuestiones administrativas con asuntos partidistas porque son del PAN y del PRD, son opositores nuestros”.

‘Se equivocaron de ventanilla’

El mandatario aseguró que los alcaldes ‘se equivocaron de ventanilla’ puesto que Palacio Nacional no es el lugar para reclamar sobre el presupuesto destinado a los municipios.

“Sostengo que se equivocaron de ventanilla porque incluso si fuese que se les están quitando estos cinco mil millones, el Poder que tiene la facultad para decidir sobre el presupuesto es el Poder Legislativo”, dijo.

En esta línea dijo que está dispuesto a darles la fórmula a los alcaldes para que les rinda su presupuesto: “Les damos la fórmula de cómo ahorrar, bajar los sueldos de altos funcionarios, cuánto ganan presidentes municipales, servidores, si bajan los gastos ahorran, si no compran vehículos de lujo, si no viajan constantemente al extranjero, si evitan la corrupción”.

Sobre las próximas manifestaciones que amenazan con hacer los presidente municipales, dijo:

“Sí, ejerzan su derecho de manifestación, que vengan temprano mas seguido, así se levantan temprano por lo menos una semana, pero no a las siete porque ya empezó la conferencia que vengan a protestar a las seis para que se levanten a las 4:30 eso esta mejor a que cierren el aeropuerto”.