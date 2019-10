México emprenderá juicio por bienes de Caro Quintero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se emprenderán medidas legales para que todos los bienes de Rafael Caro Quintero se queden en México, esto luego de que la Fiscalía de Nueva York anunciara que buscarán incautar las propiedades del narcotraficante mexicano

“Todos estos bienes se van a procurar que se queden en México y, en todos los casos, se van a emprender juicios para que estos bienes no se trasladen o, los recursos que signifiquen estos bienes, no se fuguen de México, que no se vayan de México”, dijo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Indicó que la intención de su gobierno es que los bienes incautados se destinen al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado “y que de esta manera se entregue a ciudadanos mexicanos y en particular a la gente más pobre”.

No obstante, el mandatario federal aseguró que cooperarán en todo lo que signifique confiscación de bienes mal habidos, porque aclaró, existen convenios de colaboración con Estados Unidos y con otros países.

“Todo lo que signifique cooperación para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes mal habidos hay disposición de parte nuestra. Además, existen convenios de colaboración en materia financiera es incluso de carácter mundial”, enfatizó.

Van por ocho propiedades de Quintero en Jalisco

Este miércoles, fiscales neoyorquinos hicieron pública una demanda para incautar ocho propiedades en Guadalajara, México, que supuestamente pertenecen al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, quien está prófugo.

La fiscalía del distrito este de Nueva York anunció en un comunicado que presenta la demanda para incautar las propiedades que supuestamente el mexicano compró con ganancias provenientes del narcotráfico.

